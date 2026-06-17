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Çin: Lübnan ile İsrail Arasındaki Mevcut Durum Endişe Verici

Çin: Lübnan ile İsrail Arasındaki Mevcut Durum Endişe Verici
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Lübnan ile İsrail arasındaki durumdan derin endişe duyduklarını, Lübnan'ın egemenlik ve güvenliğinin ihlal edilmemesi gerektiğini belirtti. Lin, tarafları ateşkese uymaya ve barışa bağlı kalmaya çağırdı.

BEİJİNG, 17 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Lübnan ile İsrail arasındaki mevcut durumdan derin endişe duyduklarını belirterek, Lübnan'ın egemenlik ve güvenliğinin ihlal edilmemesi gerektiğini söyledi.

Lin salı günkü basın toplantısında, ABD ile İran arasındaki mutabakatın ilk maddesinde savaşın tüm cephelerde sona erdirilmesinin öngörülmesine rağmen Lübnan'a yönelik saldırıların devam ettiğine yönelik haberler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Lin, ilgili tarafların, çatışmaların tam ve kalıcı olarak sonlandırılmasını mümkün kılmak ve Ortadoğu'da barış ve huzuru koruyacak koşulları yaratmak üzere söz ve eylemlerinde ihtiyatlı davranmalarını, barışa bağlı kalmalarını ve ateşkesi ciddiyetle uygulamalarını umduklarını belirtti.

Kaynak: Xinhua
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