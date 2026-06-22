Haberler

Çin: Litvanya Hatalarını Düzeltmek İçin Bir An Önce Kararlı Adımlar Atmalı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Litvanya'nın tek Çin ilkesini ihlal etmesi nedeniyle ilişkilerdeki zorluklara dikkat çekerek, Litvanya'nın hatalarını düzeltmesi ve ilişkilerin normalleşmesi için adım atması gerektiğini belirtti.

BEİJİNG, 22 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Litvanya'nın, hatalarını düzeltmek, tek Çin ilkesine bağlılık yoluna geri dönmek ve Çin- Litvanya ilişkilerinin normalleşmesi için gerekli koşulları yaratmak üzere bir an önce kararlı adımlar atmasını beklediklerini söyledi.

Guo pazartesi günkü basın toplantısında, Çin- Litvanya ilişkilerindeki mevcut zorluklar ve altta yatan sorunların, Litvanya'nın tek Çin ilkesini ihlal etmesinden ve iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasına ilişkin ortak bildirideki siyasi taahhütlerini çiğnemesinden kaynaklandığını belirtti. Guo, kapılarının Litvanya ile iletişime açık olduğunu ifade etti.

Kaynak: Xinhua
Levent Koç, AK Parti'ye geçti! Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

CHP'den ayrılan başkan AK Parti'de! Erdoğan'ın elini öpüp rozeti taktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de iki ayrılık birden! Livakovic ve İrfan Can yolcu

İkisi için de aynı karar çıktı!
Türkiye-ABD maçının hakemi belli oldu

İşte ABD ile oynayacağımız prestij maçının hakemi
Takımına veda etti! Kuyt Fenerbahçe'ye geliyor

Takımına veda ederek yola çıktı: Fenerbahçe'ye geliyor
Aleyna Kalaycıoğlu mahkemede aylık gelirini açıkladı

Mahkemede aylık gelirini açıkladı

Sevgilisinin kendisini en yakın arkadaşıyla aldattığını öğrendi: Dokunmak, öpmek istiyorum

Büyük ihanetin yazışmaları! Hem de en yakın arkadaşla

Dünya Kupası zaferi koca ülkeyi sokağa döktü

Maç bitince hepsi sokağa döküldü
Anaokulunda infial yaratan görüntü! Şüpheli gözaltına alındı

Anaokulunda infial yaratan olay! Görüntü polisleri harekete geçirdi