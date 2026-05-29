Çin Dışişleri Bakanı: Küresel Yönetişim Dostları Grubu, 5 Madde Üzerinde Anlaştı

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Küresel Yönetişim Dostları Grubu'nun uluslararası ilişkilerde demokrasi, BM Şartı'nın korunması, çok taraflılık, kalkınma faydalarının paylaşımı ve acil küresel zorlukların ele alınması konularında mutabakata vardığını açıkladı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 29 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Küresel Yönetişim Dostları Grubu'nun küresel yönetişime ilişkin beş temel konuda mutabakata vardığını söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang perşembe günü ABD'nin New York kentinde bulunan Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde Küresel Yönetişim Dostları Grubu'nun toplantısına katıldı.

Grubun kurulmasından bu yana geçen zamanda tüm üyelerin küresel yönetişimin reforma tabi tutulup geliştirilmesi konusunda kapsamlı görüşmelerde bulunduğunu kaydeden Wang, grubun 5 önemli madde konusunda mutabık kaldığını belirtti.

Wang, ilk olarak tüm üyelerin uluslararası ilişkilerin demokratikleştirilmesini desteklediğini belirterek, büyüklüğü, gücü veya zenginliği ne olursa olsun tüm ülkelerin kendi sosyal sistemlerini ve kalkınma yollarını seçme, küresel yönetişime katılma, küresel yönetişim süreçlerinde karar alma ve bu süreçlerden eşit şekilde yararlanma hakkına sahip olduğunu söyledi.

Wang, ikinci olarak tüm üyelerin, BM Şartı'nın amaç ve ilkelerinin korunması, uluslararası hukuk ve uluslararası kuralların eşit şekilde uygulanmasının sağlanması ile çifte standartlara ve zorlamaya karşı çıkılması çağrısında bulunduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanı, üçüncü olarak tüm üyelerin, BM'nin merkezi rolünün korunmasını, çok taraflılığın uygulanmasını, çok taraflı mekanizmaların güçlendirilmesini ve tek taraflılık ile güç siyasetine karşı çıkılmasını desteklediğini kaydetti.

Wang, dördüncü olarak tüm üyelerin, kalkınmanın faydalarının tüm ülkeler tarafından paylaşılması ve hiçbir ülkenin geride bırakılmaması amacıyla küresel yönetişimin reforme edilip iyileştirilmesini ve Kuzey-Güney ayrımının azaltılmasını desteklediğini söyledi.

Wang, beşinci olarak ise tüm üyelerin, küresel yönetişimin zamanın ve insanların ihtiyaçlarını karşılayabilmesini sağlamak üzere uluslararası toplumun karşı karşıya olduğu, en acilen ilgilenilmesi gereken zorlukların somut eylemler ve tatbiki sonuçlar yoluyla ele alınması çağrısı yaptığını söyledi.

Kaynak: Xinhua
