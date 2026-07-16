Haberler

Çin Dışişleri Bakanlığı: Çin, Küba'nın Dış Müdahaleye Karşı Duruşunu Desteklemeyi Sürdürecek

Çin Dışişleri Bakanlığı: Çin, Küba'nın Dış Müdahaleye Karşı Duruşunu Desteklemeyi Sürdürecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Küba'nın ulusal egemenliğini koruma ve dış müdahaleye karşı çıkma çabalarını kararlılıkla destekleyeceklerini belirtti. ABD'nin askeri tehdit ve ablukayı sonlandırması gerektiğini vurguladı.

BEİJİNG, 16 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Küba'nın ulusal egemenliğini koruma ve dış müdahaleye karşı çıkma çabalarını kararlılıkla desteklemeyi sürdüreceklerini söyledi.

Lin perşembe günkü basın toplantısında, ABD Savunma Bakanlığı'nın üst düzey yetkililerinin son dönemde Küba'ya yönelik askeri operasyon başlatılması olasılığını değerlendirdiğine ilişkin haberlerle ilgili açıklamada bulundu.

Lin, ABD'nin Küba'ya yönelik her türlü askeri tehdide ve ablukaya derhal son vermesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Xinhua
İran'dan Kuveyt'e İHA saldırısı! Hava savunma sistemleri devreye girdi

Körfez yine yangın yeri! İran, menzilindeki ülkeye saldırı başlattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tartıştığı eşine dehşeti yaşattı! Burnunu ısırıp kopardı

Tartışma vahşete dönüştü! Burnunu ısırıp kopardı
Fatih Erbakan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak NATO zirvesi yorumu

Erbakan'dan Erdoğan'ı kızdıracak NATO zirvesi yorumu

Şeytanın aklına gelmeyecek ahlaksızlık: Üzerinden 5 yıl geçmiş ürünleri böyle satmışlar

Şeytanın aklına gelmeyecek ahlaksızlık! Ekipler gözlerine inanamadı
Gökyüzünde hayranlık uyandıran manzara

Kuzey Işıkları değil Türkiye! Görüntüler mest etti
Uzmandan çarpıcı iddia: Evleneceğimiz kişiyi özgürce seçmiyoruz!

Uzmandan çarpıcı iddia: Evleneceğimiz kişiyi özgürce seçmiyoruz!
Noterlerle ilgili yeni karar! Ev ve araba alıp satacaklar dikkat

Noterlerle ilgili yeni karar! Ev ve araba alıp satacaklar dikkat
Naci Görür'den milyonları tedirgin eden uyarı: Tez zamanda bekliyoruz

Milyonları tedirgin eden sözler: Tez zamanda bekliyoruz