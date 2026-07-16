Çin Dışişleri Bakanlığı: Çin, Küba'nın Dış Müdahaleye Karşı Duruşunu Desteklemeyi Sürdürecek
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Küba'nın ulusal egemenliğini koruma ve dış müdahaleye karşı çıkma çabalarını kararlılıkla destekleyeceklerini belirtti. ABD'nin askeri tehdit ve ablukayı sonlandırması gerektiğini vurguladı.
BEİJİNG, 16 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Küba'nın ulusal egemenliğini koruma ve dış müdahaleye karşı çıkma çabalarını kararlılıkla desteklemeyi sürdüreceklerini söyledi.
Lin perşembe günkü basın toplantısında, ABD Savunma Bakanlığı'nın üst düzey yetkililerinin son dönemde Küba'ya yönelik askeri operasyon başlatılması olasılığını değerlendirdiğine ilişkin haberlerle ilgili açıklamada bulundu.
Lin, ABD'nin Küba'ya yönelik her türlü askeri tehdide ve ablukaya derhal son vermesi gerektiğini vurguladı.
Kaynak: Xinhua