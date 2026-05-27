Çin Dışişleri Bakanı: Körfez Bölgesinde Kapsamlı ve Kalıcı Ateşkes Yapılmalı

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Körfez bölgesinde kapsamlı ve kalıcı ateşkes sağlanması için uluslararası topluma çağrıda bulundu. Bahreyn Dışişleri Bakanı ile görüşen Wang, savaşın uzaması için hiçbir neden olmadığını vurguladı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 27 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Körfez bölgesinde kapsamlı ve kalıcı ateşkes çağrısında bulundu.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang, salı günü Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyyani ile bir araya geldi.

Körfez ülkelerinin dost ve ortağı olan Çin'in, Körfez bölgesine ve Ortadoğu'ya bir an önce barış ve huzurun geri gelmesini temenni ettiğini belirten Wang, aslında hiç başlamamış olması gereken bu savaşın uzaması için hiçbir neden olmadığını söyledi.

Wang, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen BM Şartı'nın amaç ve ilkelerinin korunması ve merkezinde BM'nin yer aldığı uluslararası sistemin güçlendirilmesi konulu üst düzey BM Güvenlik Konseyi toplantısına başkanlık etmek üzere New York'ta bulunuyor.

Birincil önceliğin, kapsamlı ve kalıcı bir ateşkes için çaba gösterilmesi olduğunu vurgulayan Wang, "Uluslararası toplum, barışın teşvikine yönelik çabalarını iki katına çıkarmalı ve gerilimi körükleyen ve tırmandıran eylemlere karşı çıkmak başta olmak üzere gerilimin azaltılması için ortak çaba göstermeli" dedi.

Pakistan'ın ve diğer ülkelerin arabuluculuk çabalarını desteklediklerini kaydeden Wang, Güvenlik Konseyi'nin siyasi çözüm için doğru yolda ilerlemesini sağlamak ve Ortadoğu'da kalıcı barış için ortak çaba sarf etmek üzere hem Bahreyn ile hem de konseyin diğer üyeleriyle yakın koordinasyon içinde hareket etmeye hazır olduklarını ifade etti.

Zeyyani ise Çin'in, Ortadoğu ve Körfez bölgesinde ateşkes ve barışı teşvik için gösterdiği aktif çabaları takdir ettiklerini ve bu konuda daha büyük rol üstlenmesini beklediklerini belirtti.

Kaynak: Xinhua
