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Çin: Sahadaki 1.000 Sağlık Uzmanımızla, Afrika'nın Ebola'yla Mücadelesine Destek Oluyoruz

Çin: Sahadaki 1.000 Sağlık Uzmanımızla, Afrika'nın Ebola'yla Mücadelesine Destek Oluyoruz
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Afrika Birliği'ne Ebola salgını nedeniyle acil insani yardım gönderdiklerini, 1.000 Çinli sağlık uzmanının bölgede görev yaptığını açıkladı.

BEİJİNG, 23 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, son Ebola salgınından etkilenen Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Afrika Birliği'ne acil insani yardım sağladıklarını ifade etti. Çin'in Kongo'ya sağlık uzmanları ile ihtiyaç duyulan acil ilaç ve salgınla mücadele malzemeleri gönderdiğini söyleyen Guo, 1.000 Çinli sağlık uzmanının, yerel halkla yan yana hastalıkla mücadele ettiğini belirtti.

Pazartesi günkü basın toplantısında açıklamalarda bulunan Guo, Çin ile Afrika'nın zor zamanlarda birbirine destek veren ve ortak bir geleceği paylaşan kardeşler ve ortaklar olduğunu vurgulayarak, Afrika'nın Ebola ile mücadelesine yıllardır güçlü destek sağlamaya devam ettiklerini ifade etti.

Guo, "Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Uganda'daki salgını yakından takip ediyoruz. 2 Haziran'da Kongo'nun başkenti Kinşasa'ya ulaşan Çinli sağlık uzmanları, yerel ihtiyaçları belirlemek, tıbbi hizmet ve tavsiyelerde bulunmak üzere zaman kaybetmeden Kongo sağlık yetkililerine katıldı. Sağlık uzmanlarının çabaları, birçok kesimden takdir topladı" dedi.

Guo, Çin hükümetinin salgının ciddiyetini göz önüne alarak Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Uganda ve Afrika Birliği'ne ek acil insani yardım sağlama kararı aldığını belirtti. Sözcü ayrıca, uluslararası toplumla işbirliğini sürdüreceklerini, sahadaki durumu yakından takip edeceklerini ve Afrika'nın hastalık karşısında zafere erken ulaşabilmesi için ihtiyaç duyduğu her türlü desteği sağlamayı sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua
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