Çin'den Japonya'ya Tepki: Komşu Ülkelerde Endişeler Artıyor

BEİJİNG, 17 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Japonya'nın son zamanlardaki bir dizi kabul edilemez söylem ve eyleminin, komşu ülkelerde endişe, hoşnutsuzluk ve protestolara neden olduğunu söyledi.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı sözcüsü 14 Kasım'da yaptığı açıklamada, Japonya'nın Dokdo adaları üzerindeki haksız toprak iddialarını sergileyen Tokyo'daki bir müzenin Japon hükümeti tarafından genişletmesini protesto etmişti.

Mao, pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında konuya ilişkin haberleri takip ettiklerini ifade etti.

Mao, "Japonya'yı kendi saldırganlık tarihi konusunda derinlemesine düşünmeye, barışçıl kalkınma yoluna bağlı kalmaya ve Asya'daki komşuları ve uluslararası toplumun güvenini somut eylemlerle kazanmaya çağırıyoruz" dedi.