Çin: Japonya'nın Tutarsız Söylem ve Eylemleri, Yeniden Militarizasyon Endişelerini Gidermez

BEİJİNG, 27 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, uluslararası toplumun Japonya'daki yeniden militarizasyona yönelik endişelerini, ülkenin tutarsız söylem ve eylemlerinin gideremeyeceğini söyledi.

Mao, salı günkü basın toplantısında, Japon hükümetinin son yıllarda askeri harcamalarını sürekli artırdığına dikkat çekti.

Mao, Japonya'nın bu kapsamda ölümcül silah ihracatına yönelik kısıtlamaları gevşettiğini, askeri tatbikatlara katıldığını, uzun menzilli füzelerin konuşlandırılmasını ilerlettiğini, aktif saldırı imkanı veren sözde "karşı saldırı yetenekleri" inşa ettiğini, büyük miktarlarda hassas nükleer malzeme depoladığını, barışçıl anayasanın revize edilmesine yönelik adımlar attığını, "savaş kabiliyetine sahip" bir ülke olmaları gerektiğini savunduğunu ve sürekli uluslararası hukuk ve iç hukuku ihlal ettiğini belirtti.

Mao, Japon tarafına tarihten ders alma, barış taahhüdüne sadık kalma ve somut adımlar atarak Asyalı komşularının ve uluslararası toplumun güvenini kazanma çağrısında bulunduklarını ifade etti.

