Çin, Japonya'nın nükleer silah karşıtı üç ilkesini revize etmesi olasılığına tepki gösterdi Açıklaması

Çin hükümeti, Japonya'nın nükleer silah karşıtı üç ilkesini revize etme ihtimalini "ciddi bir provokasyon" olarak nitelendirerek, Tokyo yönetiminin nükleer silahlara ilişkin yükümlülüklerinin müzakereye açık olmadığını bildirdi.

Xinhua ajansının haberine göre, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, günlük basın toplantısında Japonya'da "Üç Nükleer Olmayan İlke"nin korunması ve yasayla güvence altına alınmasına ilişkin tartışmaları değerlendirdi.

Japonya'nın, müttefiklerine ait nükleer silahların ülkeye konuşlandırılmasına imkan tanıyacak şekilde söz konusu ilkeleri revize edebileceği ihtimaline tepki gösteren Lin, bunun "ciddi bir provokasyon" olacağını savundu.

Lin, "Bu tür hamleler, yalnızca İkinci Dünya Savaşı sonrası düzene ve küresel nükleer silahların yayılmasının önlenmesi rejimine yönelik ciddi bir provokasyon teşkil etmekle kalmayacak, aynı zamanda Japonya'nın barış taahhütleri ve kamuoyunun genel eğilimiyle de çelişmektedir. Japonya bunun kaçınılmaz sonuçlarına katlanacaktır." ifadelerini kullandı.

Japonya'nın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'na (NPT) taraf olduğuna dikkati çeken Lin, Tokyo yönetiminin uluslararası hukuk uyarınca nükleer silahları kabul etmeme, üretmeme, edinmeme ve devretmeme yükümlülüklerinin "müzakereye açık olmadığını" söyledi.

Lin, Japonya'nın yeniden silahlanma ve nükleer silah edinme hedeflerinden tamamen vazgeçmesi ve "genişletilmiş caydırıcılık" alanındaki işbirliğini sonlandırması gerektiğini savundu.

Japonya Savunma Bakanı Koizumi Şinciro, dün yaptığı açıklamada, bazı Avrupa ülkelerinin nükleer caydırıcılığı güçlendirmeye yönelik adımlar attığına işaret ederek, Japonya'nın da nükleer silahlar konusunu tartışmaktan kaçınmaması gerektiğini ifade etmişti.