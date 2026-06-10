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Çin: Japonya ve Filipinler'in Denizcilik Haklarımızı İhlal Etmesine İzin Vermeyeceğiz

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Japonya ve Filipinler'in Çin'i devre dışı bırakarak deniz yetki alanlarını belirlemeye yönelik görüşmeler başlatmasının Çin'in haklarını ihlal ettiğini belirterek buna izin vermeyeceklerini açıkladı.

BEİJİNG, 10 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Japonya ve Filipinler'in Çin'i devre dışı bırakarak deniz yetki alanlarının sınırlarını belirlemeye yönelik sözde görüşmeler başlatmasının, Çin'in denizcilik hak ve çıkarlarını ciddi şekilde ihlal eden bir adım olduğunu belirterek, buna izin vermeyeceklerini söyledi.

Lin salı günkü basın toplantısında, Çin'in Taiwan adasının doğusundaki sularda Çin'e ait münhasır ekonomik bölge ve kıta sahanlığı bulunduğunu vurguladı.

Çinli sözcü, Japonya ve Filipinler'in söz konusu adımının, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi de dahil olmak üzere uluslararası hukuku ve uluslararası ilişkilerin temel normlarını ciddi şekilde ihlal ettiğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua
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