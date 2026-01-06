Haberler

Çin: Uluslararası Toplum, Japonya'nın Güvenlik Belgelerini Revize Etme Planına Karşı Teyakkuzda Olmalı

Güncelleme:
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Japonya'nın ulusal güvenlik belgelerini revize etme niyetinin militarizme dönüşü hızlandırdığını belirtti. Mao, uluslararası toplumu bu konuda dikkatli olmaya çağırdı.

BEİJİNG, 6 Ocak (Xinhua)-- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Japonya'nın üç ulusal güvenlik belgesini revize etme niyetinin, ülkenin yeniden militarizme dönüşü hızlandırmaya yönelik tehlikeli adımlarına işaret ettiğini belirterek, uluslararası topluma bu konuda yüksek düzeyde teyakkuz çağrısında bulundu.

Mao salı günkü basın toplantısında Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin üç ulusal güvenlik belgesiyle ilgili açıklamaları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Takaiçi, söz konusu belgelerin yıl içinde revize edilmesi hedefine yönelik sürecin ilerleyeceğine dair açıklamalarda bulunmuştu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
