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Çin: Huangyan Dao Açıklarında Çin Karasularını İhlal Eden Filipinler'e Ait İki Gemiyi Uzaklaştırdık

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Çin Sahil Güvenliği Sözcüsü Jiang Lue, Huangyan Dao açıklarında Çin karasularına izinsiz giren Filipinler'e ait iki resmi geminin profesyonel, standartlara uygun, meşru ve yasal şekilde bölgeden uzaklaştırıldığını söyledi. Jiang, gemilerin defalarca yapılan uyarıları görmezden gelerek izinsiz giriş yaptığını, sahil güvenliğin gerekli tedbirleri aldığını ve Huangyan Dao'nun Çin'in öz toprağı olduğunu vurguladı.

BEİJİNG, 23 Temmuz (Xinhua) -- Çin Sahil Güvenliği Sözcüsü Jiang Lue, Huangyan Dao açıklarında Çin karasularına izinsiz giren Filipinler'e ait iki resmi geminin profesyonel, standartlara uygun, meşru ve yasal şekilde bölgeden uzaklaştırıldığını söyledi.

Jiang, Filipinler'e ait iki geminin perşembe günü Çin'in defalarca yaptığı uyarı ve caydırma girişimlerini görmezden gelerek söz konusu sulara izinsiz girdiğini belirtti.

Jiang, Çin Sahil Güvenliği'nin gemileri takip etmek, önünü kesmek ve bölgeden uzaklaştırmak da dahil olmak üzere yasalar uyarınca gerekli tedbirleri aldığını ifade etti.

Huangyan Dao'nun Çin'in öz toprağı olduğunu belirten Jiang, Filipinler'e ihlal teşkil eden provokatif eylemlerine derhal son verme çağrısı yaptı.

Sözcü, Çin Sahil Güvenliği'nin Huangyan Dao açıklarındaki sularda yasalara uygun şekilde kolluk faaliyetlerini sürdürmeye ve ülkenin toprak egemenliği ile denizcilik hak ve çıkarlarını kararlılıkla korumaya devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: Xinhua
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