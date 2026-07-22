BEİJİNG, 22 Temmuz (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhang Han, Çin anakarasını karalamak üzere dış güçlerle aynı görüşleri dile getiren Taiwan'ın Demokratik İlerleme Partisi (DPP) yetkililerinin ulusal tutumlarını terk ettiklerini söyledi.

Zhang çarşamba günkü basın toplantısında, Filipinler'in kısa süre önce Çin'e ait Ren'ai Jiao çevresinde Çin kolluk görevlilerine yönelik provokasyonları ve şiddet içeren saldırısı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Zhang, Taiwan'ın dışişleri yetkililerinin, Filipinler'in iddialarına destek vererek, "anakaranın insanlara zarar vermek için güç kullanmasını" kınadığını ifade etti.

Zhang, vakit geçirmeksizin gerçekleri ortaya koyan ve olaya ilişkin görüntüleri yayımlayan ilgili Çinli yetkililerin, Filipinler tarafına sert protestolarını ilettiğini kaydetti.

Sözcü, Çin'e ait Nansha Qundao adalarının parçası olan Ren'ai Jiao'nun Çin toprağı olduğunu vurguladı.

Zhang, doğru ile yanlışı birbirine karıştıran ve dış güçlerle gizli işbirliği yaparak anakaraya saldıran DPP yetkililerinin, kendi miraslarına ihanet ettiğinin ve dış güçlere dayanarak "bağımsızlık" arayışı gündemiyle hareket ettiğinin ortaya çıktığını söyledi.

Kaynak: Xinhua