Haberler

Çin Dışişleri Bakanı Wang, BM Genel Sekreterliği Adayı Bachelet ile Görüştü

Çin Dışişleri Bakanı Wang, BM Genel Sekreterliği Adayı Bachelet ile Görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Beijing'de BM Genel Sekreterliği adaylarından Şili eski Devlet Başkanı Michelle Bachelet ile görüştü. Wang, bir sonraki BM Genel Sekreteri seçiminde sorumlu ve yapıcı bir yaklaşım sergileyeceklerini, BM'nin otoritesini ve etkinliğini güçlendirmek için çalışacaklarını belirtti.

BEİJİNG, 4 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, başkent Beijing'de Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği adaylarından Şili eski Devlet Başkanı Michelle Bachelet ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang perşembe günkü görüşmede bir sonraki dönemde görev yapacak BM Genel Sekreteri'nin seçiminde sorumlu ve yapıcı bir yaklaşım sergileyeceklerini söyledi. Wang, BM'nin otoritesini ve etkinliğini güçlendirmek, yeni koşullara daha iyi uyum sağlamasına ve yeni zorluklarla daha etkin şekilde başa çıkmasına katkıda bulunmak için çalışacaklarını vurguladı.

Kaynak: Xinhua
Özgür Özel ve 3 vekilin dosyası Ankara'ya gönderildi! 'Rüşvet' iddiası

Özgür Özel ve 3 vekilin dosyası Ankara'ya gönderildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstinaf'tan Yerebatan Sarnıcı hakkında 'yürütmeyi durdurma' kararı

Mahkemeden Yerebatan Sarnıcı'yla ilgili sürpriz karar
Kocaelispor'dan ayrılan Serdar Dursun'un yeni takımı belli oldu

Kocaelispor'dan ayrılır ayrılmaz yeni takımı belli oldu
Buca Belediyesi yolsuzluk operasyonu: Memurun 13 yarış atı çıktı

Sıradan bir belediye memuru ama... Yarış atı sayısı öyle böyle değil
Merih Demiral'ın Fener'e gelmek için yaptığı fedakarlığa bakın

Fener'e gelmek için yaptığı fedakarlığa bakın

Cesc Fabregas, Galatasaray'ın savunmadaki kalbini istiyor

Tarihinde ilk kez Devler Ligi'ndeler! G.Saray'ın kalbini istiyorlar
Ester ile çıktığı tatil Mbappe'ye çok pahalıya patladı

Bu tatil çok pahalıya patladı!

Emrindeki astsubayı döven general için MSB soruşturma başlattı

General emrindeki astsubayı dövdü, MSB gerekeni yaptı
let originalTop = masthead.offsetTop; let hasShown = false; let timer = null; function hasAdContent() { return masthead.querySelector("iframe, img, video, ins, object, embed") || masthead.innerHTML.trim().length >30; } function getTop() { const bottomSection = document.querySelector(".bottom-section.h-100px"); if (bottomSection) { return bottomSection.getBoundingClientRect().bottom; } return 102; } function showAd() { if (hasShown || !hasAdContent()) return; hasShown = true; wrapper.style.setProperty("--masthead-top", getTop() + "px"); wrapper.classList.add("is-overlay"); masthead.classList.add("is-fixed"); requestAnimationFrame(function () { masthead.classList.add("is-visible"); }); clearTimeout(timer); timer = setTimeout(function () { masthead.classList.remove("is-visible"); masthead.classList.remove("is-fixed"); wrapper.classList.remove("is-overlay"); wrapper.style.removeProperty("--masthead-top"); }, 5000); } window.addEventListener("scroll", function () { if (window.scrollY >originalTop + 50 && !hasShown) { showAd(); } }); }); --%>