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Çin: Beş Göz İttifakı'nın Çin'i Casuslukla Suçlaması İronik

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD öncülüğündeki Beş Göz İttifakı'nın dünya genelinde sistematik casusluk yaptığını belirterek, ittifakın Çin'i 'casusluk tehdidi' olarak nitelemesini ironik buldu.

BEİJİNG, 4 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, dünyanın en büyük istihbarat işbirliği ittifakı olan ve ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya ile Yeni Zelanda'dan oluşan "Beş Göz İttifakı'nın" uzun süredir dünya genelinde geniş çaplı ve sistematik casusluk faaliyetleri yürüttüğünü söyledi.

Perşembe günkü basın toplantısında, söz konusu örgütün Çin'i "casusluk tehdidi" olarak nitelendirmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Mao, bu suçlamaların böyle bir örgüt tarafından dile getirilmesinin başlı başına ironik olduğunu ifade etti.

Kaynak: Xinhua
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