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Çin, ABD'ye "tek Çin ilkesine bağlı kalması ve ülkenin temel çıkarlarına saygı göstermesi" çağrısı yaptı

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Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD'li mevkidaşı Rubio ile görüşmesinde, Washington'ın 'tek Çin' ilkesine bağlı kalması ve Çin'in temel çıkarlarına saygı göstermesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca iki ülke ilişkilerinde stratejik istikrarın önemine dikkat çekti.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD yönetimine, Pekin'in temel çıkarlarına saygı göstermesi, "tek Çin" ilkesine bağlı kalması ve görüş ayrılıklarını uygun şekilde yönetmesi çağrısında bulundu.

Xinhua ajansının haberine göre, Vang, Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen 59. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi.

ABD'nin son dönemdeki açıklama ve uygulamalarına işaret eden Vang, Washington'ın, Pekin'in temel çıkarlarına saygı göstermesi, "tek Çin" ilkesine bağlı kalması, görüş ayrılıklarını uygun şekilde yönetmesi ve Çin'in meşru kaygılarını dikkate alması çağrısı yaptı.

Vang, Çin-ABD ilişkileri açısından kritik bir dönüm noktasında olunduğu değerlendirmesi yaparak, iki ülke liderinin Pekin'de gerçekleştirdiği zirvede stratejik istikrara dayalı yapıcı ilişkilerin çerçevesinin belirlendiğini kaydetti.

Söz konusu sürecin "iki büyük gücün barış içinde bir arada yaşama arayışında" önemli ilerleme sağladığını ifade eden Vang, bunun Çin ve ABD halklarının temel çıkarlarına hizmet ettiğinin altını çizdi.

Vang, tarafların dikkat dağıtıcı unsurları ve engelleri aşarak iki ülkenin liderlerinin belirlediği doğrultuda ilerlemesi gerektiğini ifade etti.

Görüşmede, uluslararası ve bölgesel gelişmeleri de ele alan taraflar, siyasi ve diplomatik iletişim kanallarını etkin şekilde kullanma ve stratejik istikrara dayalı Çin-ABD ilişkilerinin geliştirilmesinde somut ilerleme sağlama konusunda mutabık kaldı.

Rubio da görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, ABD'nin kendi stoklarını ve tedarik imkanlarını göz önünde bulundurması gerektiğini belirterek, Tayvan'a silah satışları konusunun hala kurum içi inceleme aşamasında olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Şilan Turp
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