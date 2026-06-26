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Çin: Abd, Küba'ya Uyguladığı Abluka ve Baskılara Derhal Son Vermeli

Çin: Abd, Küba'ya Uyguladığı Abluka ve Baskılara Derhal Son Vermeli
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ABD'nin Küba'ya uyguladığı abluka ve yaptırımların derhal sona erdirilmesi çağrısında bulundu. Guo, tek taraflı yasadışı yaptırımlara karşı olduklarını ve Küba'nın egemenlik hakkını desteklediklerini ifade etti.

BEİJİNG, 26 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ABD'ye Küba halkının yaşam ve kalkınma hakkını ihlal ederek uyguladığı ablukaya ve her türlü baskı ve zorlama eylemine derhal son verme çağrısında bulundu.

Guo perşembe günkü basın toplantısında, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 23 Haziran'da, Küba hükümeti adına gelir sağladıkları gerekçesiyle beş şirket ve bir kişiye yaptırım uygulandığını duyurmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Uluslararası hukukta dayanağı bulunmayan tek taraflı yasadışı yaptırımlara karşı olduklarını belirten Guo, "Kendi ulusal koşullarına uygun sosyalist kalkınma yolunu izleme, ulusal egemenlik ve güvenliğini koruma ve dış müdahalelere karşı çıkma konusunda Küba'yı destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua
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