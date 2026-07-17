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Çin: Abd, Çinli Gazetecilere Yönelik Ayrımcı Politikalarından Derhal Vazgeçmeli

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Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Lin Jian, ABD'ye Çinli gazetecilere yönelik ayrımcı politikaları derhal geri çekme çağrısı yaptı ve karşılıklılık ilkesi uyarınca karşı önlemler alabileceklerini belirtti.

BEİJİNG, 17 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Lin Jian, ABD tarafına Çinli gazetecilere yönelik ayrımcı politikalarını derhal geri çekme çağrısında bulunduklarını söyledi.

Lin cuma günkü basın toplantısında, ABD tarafının, Çinli gazetecileri de kapsayabilecek şekilde yabancı gazetecilerin vizeyle kalış sürelerini kısaltacağı yönündeki açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Lin, Çin'in karşılıklılık ilkesi uyarınca karşı önlemler alma hakkını saklı tuttuğunu belirtti.

Kaynak: Xinhua
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