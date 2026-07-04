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Çin: ABD'nin Uzak Sulardaki Balıkçılık Faaliyetlerimize Yönelik Kötü Niyetli Baskıları Kabul Edilemez

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ABD'nin yasadışı balıkçılık iddialarıyla ilgili raporunu reddederek, bunun siyasi manipülasyon olduğunu ve Çin'in sorumlu balıkçılık yaptığını belirtti.

BEİJİNG, 4 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin yasadışı balıkçılık gibi konularda Çin'e yönelik olumsuz belgelendirmede bulunduğu raporunun kabul edilemez olduğunu söyledi.

Guo cuma günkü basın toplantısında, ABD'nin ulusal yasaları uyarınca yapılan söz konusu "belgelendirmelerin" ne gerçek kanıtlara dayandığını ne de uluslararası hukukta bir dayanağı bulunduğunu belirtti.

Guo, "Çin'in uzak sulardaki balıkçılık sektörünün gelişimini engellemeye yönelik bu kötü niyetli eylem, apaçık bir siyasi manipülasyondur. Bu hamleyi esefle karşılıyor ve reddediyoruz" dedi.

Guo, Çin'in sorumluluk bilinciyle balıkçılık yapan bir ülke olduğunu, ABD'nin ise yasadışı balıkçılık, deniz kaynaklarının tüketilmesi ve okyanusun kirletilmesi konularında içler acısı bir geçmişi olduğunu ifade etti.

Sözcü, "ABD'nin yapması gereken, başkalarına çamur atmak yerine kendi yaptıkları üzerine kafa yormaktır" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Pasifik Okyanusu'nun batı ve orta kesimlerinde kotanın çok üzerinde ton balığı avladığını kaydeden Guo, bu ihlallerin Amerika Kıtası Tropik Ton Balığı Komisyonu tarafından birçok kez tespit edildiğini vurguladı.

Guo, "Çin, küresel balıkçılık yönetişimini iyileştirmek, uluslararası denizcilik düzenini korumak ve somut eylemlerle deniz kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımına katkıda bulunmak üzere tüm taraflarla çalışmaya hazırdır" dedi.

Kaynak: Xinhua
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