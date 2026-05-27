Çin: Abd-İran Görüşmeleri İlerletilmeli

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, BM'de ABD ile İran arasındaki müzakerelerin ilerletilmesi çağrısında bulundu ve Çin'in anlaşmazlığın çözümü için çaba gösterdiğini belirtti.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 27 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD ile İran arasındaki müzakerelerin ilerletilmesi çağrısında bulundu ve Çin'in mevcut anlaşmazlığı çözmek için çaba gösterdiğini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang, salı günü New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen üst düzey BM Güvenlik Konseyi açık oturumuna başkanlık etti. Wang, BM Şartı'nın amaç ve ilkelerinin korunması ve merkezinde BM'nin yer aldığı uluslararası sistemin güçlendirilmesi konulu oturumun ardından basın toplantısı düzenledi.

Çatışmanın ana taraflarının yanı sıra önemli bölgesel ve uluslararası ortaklarla da iletişim ve koordinasyonu sürdürdüklerini kaydeden Wang, "Bölgedeki tüm ülkelerin egemenlik, güvenlik ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi, sivil ve askeri olmayan hedeflerin korunması, geçiş yolları ve enerji altyapısının güvenliğinin sağlanması ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesi rejiminin hükümlerinin uygulanması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

İran meselesine ilişkin kilit önemdeki hususun, Washington ile Tahran arasındaki müzakereler olduğuna dikkat çeken Wang, "Hem Pakistan ve diğer ülkelerin aktif arabuluculuk çabalarını hem de ABD ve İran'ın bu yöndeki girişimlerini destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Uzun süredir devam eden sorunların bir gecede çözülemeyeceğine işaret eden Wang, müzakerelerde atılan her adımınsa barış umudunu artırdığını ve çatışmaların erken sona ermesinin sivil kayıpları azaltacağını vurguladı.

Wang, "İlgili tarafların ateşkese yönelik kararlılıklarını ve ortak noktada buluşmayı sürdürmesini temenni ediyoruz. Böylelikle Ortadoğu'da barış bir an önce sağlanabilir" dedi.

Kaynak: Xinhua
