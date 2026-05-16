Çin Dışişleri Bakanı, Çin-Abd İlişkilerine Dair Yeni Vizyonu Açıkladı

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Xi-Trump görüşmesinin ardından Çin-ABD ilişkilerinde 'yapıcı stratejik istikrar' temelli yeni bir vizyon açıkladı. Wang, işbirliği, ılımlı rekabet ve çatışmadan kaçınma vurgusu yaptı.

BEİJİNG, 16 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, cuma günü Beijing'de gerçekleşen Xi-Trump görüşmesinin ardından Çin-ABD ilişkilerine yönelik yeni vizyonu açıkladı.

Wang, Trump'ın Çin'e gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında iki tarafın, önümüzdeki üç yıl ve sonrasında ikili ilişkilere stratejik rehberlik sağlayacak, stratejik istikrar temelli yapıcı bir Çin-ABD ilişkisi kurmaya yönelik yeni bir vizyon üzerinde mutabık kaldığını belirtti.

"Yapıcı stratejik istikrar" kavramının işbirliğini esas alan olumlu bir istikrar anlamına gelmesi gerektiğini kaydeden Wang, karşılıklı temas ve işbirliği yoluyla Çin-ABD ilişkilerinin dayanıklılığının sürekli artırılması çağrısında bulundu.

Bakan, "yapıcı stratejik istikrar" modelinin aynı zamanda ılımlı rekabet içeren sağlam bir istikrarı ifade etmesi gerektiğini belirterek, bir tarafın diğerinin aleyhine kazandığı sıfır toplamlı yaklaşımlardan uzaklaşılması zorunluluğuna dikkat çekti.

Wang bu modelin, büyük iniş çıkışlar gösteren dalgalı ilişkiler yerine, yönetilebilir farklılıkların barındığı sabit bir yapı anlamına gelmesi gerektiğini söyledi.

Bakan ayrıca "yapıcı stratejik istikrar" vizyonunun aynı zamanda barış vadeden kalıcı bir istikrarı içermesi ve iki tarafın çatışma, karşı karşıya gelme ve hatta savaşın yaşanması riskine izin vermemesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: Xinhua
