Çin'deki Türk Girişimci: Qingdao Kenti, Güvenli Ortamıyla Uluslararası Topluma Model Oluyor

QİNGDAO, 25 Nisan (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Qingdao kentinde yaşayan Türk girişimci Metin Karakuş, şehrin gelişmiş güvenlik teknolojileri ve toplum odaklı uygulamaları sayesinde hem kent sakinleri hem de ziyaretçiler için son derece güvenli bir yaşam ortamı sunduğunu söyledi.

Karakuş, "Qingdao'ya ilk geldiğimde beni en çok etkileyen unsur sokakların temizliği ve güvenliğiydi. Gece geç saatlerde bile huzurla yürüyebiliyordum. Emniyet güçlerinin görünürlüğü, teknoloji destekli güvenlik önlemleriyle birleşerek güven verici bir ortam oluşturuyor" dedi.

Yaklaşık 15 yıl önce iş amacıyla Çin'e gelen ve ülkenin büyüme potansiyelinden etkilenerek Qingdao'ya yerleşen Karakuş, kentteki Shanghai İşbirliği Örgütü Uluslararası Fuar Merkezi bünyesindeki Türkiye Pavyonu'nun yöneticiliğini yürütüyor. Türk ürünlerini Çin pazarına tanıtan Karakuş, pavyonu adeta bir "kültürel karşılama alanı"na dönüştürüyor.

Son yıllarda kamu güvenliği alanında kaydettiği ilerlemelerle öne çıkan Qingdao, hem yerel halk hem de uluslararası ziyaretçiler için huzurlu ve yaşanabilir bir kent olarak öne çıkıyor.

Güvenliğin yalnızca etkin kolluk kuvvetlerine dayanmadığını, aynı zamanda güçlü bir sivil sorumluluk kültüründen beslendiğini belirten Karakuş, "İnsanların kurallara riayet etmesi ve birbirine gösterdiği özen, genel güvenlik duygusunu pekiştiriyor" ifadelerini kullandı.

Karakuş, modern teknolojiler, hızlı acil müdahale kapasitesi ve toplum destekli girişimlerin birleşiminin, bölge sakinleri ve turistler için güvenli bir yaşam alanı oluşturduğunu vurguladı.

2025 verilerine göre Qingdao polisi, 10 milyondan fazla nüfusa sahip olan kent genelinde 100.000'den fazla uyuşmazlık ve potansiyel güvenlik riskini başarıyla yönetti. Mahalle polisleri ile gönüllülerin koordineli çalışması sayesinde, reaktif müdahale modelinden proaktif risk tespiti ve hizmet sunumuna geçilerek ihtiyaç halinde hızlı destek sağlanıyor.

Kent genelindeki karakollar, entegre komuta merkezlerinin desteğiyle vaka yönetimi ve toplum hizmetine yönelik ekipler kurmuş durumda. 1.700'den fazla toplumsal ekip ve 100.000'i aşkın gönüllü mahalle güvenliğine katkı sunarken, yardımcı polislik gibi sivil toplum yapılanmaları da vatandaşları güvenlik süreçlerine ve sosyal faaliyetlere dahil ediyor.

Karakuş, "Qingdao uluslararası toplum için etkileyici bir örnek. Yabancıların şehre yönelik olumlu geri bildirimleri, uygulanan güvenlik politikalarının başarısını açıkça ortaya koyuyor" dedi.

Kaynak: Xinhua