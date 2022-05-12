"Çin'deki Toplama Kampları Kapatılsın"
DailyMotion.com - Güncel
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Dünya kamuoyunun dikkatini BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'nin önümüzdeki günlerde Çin'e yapacağı ziyarete çekmek isteyen Doğu Türkistanlı mağdur yakınları ve avukatlar, İstanbul'da bir basın toplantısı düzenledi.
Dünya kamuoyunun dikkatini BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'nin önümüzdeki günlerde Çin'e yapacağı ziyarete çekmek isteyen Doğu Türkistanlı mağdur yakınları ve avukatlar, İstanbul'da bir basın toplantısı düzenledi
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