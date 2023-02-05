Çin'deki "Piyano Köprüsü" Ziyaretçi Akınına Uğradı

Bahar Festivali Galası'nda bir dans performansı büyük bir izleyici kitlesinin ilgisini çekti.

Bahar Festivali Galası'nda bir dans performansı büyük bir izleyici kitlesinin ilgisini çekti. Peki bu dansın ilhamı nereden geliyor? Bugün bunun cevabını bulmak için Taishun'u ziyaret ediyoruz.

ANONS 1 (İngilizce): CUİ Lİ, Xinhua muhabiri:

"Merhaba, Ben Xinhua Haber Ajansı'ndan Cui Li. Bugün Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Wenzhou şehrinde yer alan Taishun ilçesindeyiz. Arkamdaki köprünün adı Dingbuqiao (Dingbu Köprüsü) ve kendi kategorisinde dünyanın en uzun antik köprüsü."

SES 1 (Çince): LAN LİNA, Yerel yetkili:

Bahar Festivali Galası'nda drama dansı 'Stepping Stones' (Basamak Taşı) viral olduktan sonra, ülkenin dört bir yanından birçok turist köprüyü görmeye geldi. Taishun, Bahar Festivali tatili sırasında (21-27 Ocak), geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 132 artışla 410.000'den fazla turist çekti."

Dingbu Köprüsü, piyano tuşlarına benzediği için "piyano köprüsü" diye de adlandırılıyor. 136 metre uzunluğunda ve 223 basamaklı "piyano köprüsü", alt kısmında çam ağacından bir yapı bulunan yüzlerce basamak taşı sayesinde nehir üzerinde sabit durabiliyor.

ANONS 2 (İngilizce): CUİ Lİ, Xinhua muhabiri:

"Bu köprü 1795 yılında inşa edilmiş. Yüzlerce yıl önce yapılmış bu köprüde yürümek benim için eşsiz bir deneyim oldu."

Berrak sular ve yemyeşil dağlarla çevrili Taishun, farklı türden eski köprüleri ve farklı halk kültürlerini korumasıyla biliniyor.

Köprüde ejderha dansı yapmak, 2011'den beri Çin'in somut olmayan kültürel mirası haline geldi. Bu dans 200 yıldan uzun bir süre önce burada ortaya çıktı.

SES 2 (Çince): LİN MİNXİA, Ejderha dansı ekibinin üyesi olan yerel köylü:

"Biz burada doğup büyüdük. Çocukluğumuzdan beri basamak taşlarında yürüyor ve birbirimizi kovalıyoruz. Bu, dengemizi geliştirmemize yardımcı oldu. Köprü sayesinde performanslarımız geniş kitlelerce tanınır hale geldi."

Çinli sanatçılar son yıllarda, yenilikçi sanat eserleri yaratmak için geleneksel halk sanatlarından ve yerel kültürlerden ilham alıyor.

Bu eğilim, ülkenin zengin kültürel mirasının yeniden canlandırılmasına ve korunmasına yardımcı olurken aynı zamanda yaratıcı ifade için yeni yollar sağladı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Wenzhou'dan bildiriyor. (XHTV)