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Çin'deki Jifeng Dağı'nın bulutlarla çevrili etkileyici manzarası

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LONGNAN, 22 Ekim (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletine bağlı Longnan kentinin Chengxian ilçesinde bulunan Jifeng Dağı'nın manzarası görülüyor, 20 Ekim 2026. (Fotoğraf: Ran Chuangchang/Xinhua)

LONGNAN, 22 Ekim (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletine bağlı Longnan kentinin Chengxian ilçesinde bulunan Jifeng Dağı'nın manzarası görülüyor, 20 Ekim 2026. (Fotoğraf: Ran Chuangchang/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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