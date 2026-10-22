Çin'deki Jifeng Dağı'nın bulutlarla çevrili etkileyici manzarası

Çin'deki Jifeng Dağı'nın bulutlarla çevrili etkileyici manzarasıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
LONGNAN, 22 Ekim (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletine bağlı Longnan kentinin Chengxian ilçesinde bulunan Jifeng Dağı'nın manzarası görülüyor, 20 Ekim 2026. (Fotoğraf: Ran Chuangchang/Xinhua)
LONGNAN, 22 Ekim (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletine bağlı Longnan kentinin Chengxian ilçesinde bulunan Jifeng Dağı'nın manzarası görülüyor, 20 Ekim 2026. (Fotoğraf: Ran Chuangchang/Xinhua)
Kaynak: Xinhua