Çin'deki Honghe Hani çeltik teraslarından görüntüler
Çin'in güneybatısında bulunan Yunnan eyaletindeki çiftçiler, Honghe Hani çeltik teraslarında ilkbahar tarımı için tarlalarını sürmek ve çeltik ekimi yapmakla meşguller. Honghe Hani çeltik terasları, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alıyor.
1. Çeltik teraslarından çeşitli görüntüler
Çin'in güneybatısında bulunan Yunnan eyaletindeki çiftçiler, Honghe Hani çeltik teraslarında ilkbahar tarımı için tarlalarını sürmek ve çeltik ekimi yapmakla meşguller.
Honghe Hani çeltik terasları, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alıyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Yunnan'dan bildiriyor. (XHTV)