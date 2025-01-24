Üye Girişi
Haberler
Konya'da 4 katlı bina çöktü! İlk bilgilere göre enkaz altında kalanlar var

Konya'da 4 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var
Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül ve damadı Emir Aras tutuklandı

Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül tutuklandı
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Yangın yeterlilik belgesini itfaiye dışında hiçbir kurum veremez

Turizm bölgelerinde yetki kimde? Bakan Ersoy canlı yayında açıkladı
Ayşe Barım soruşturması genişliyor! Ceyda Düvenci ve Nejat İşler de adliyeye getirildi

Ceyda Düvenci ve Nejat İşler de ifadeye çağrıldı

Çin'de Yüzen Fener Festivali Başladı

Çin'de Yüzen Fener Festivali Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zhejiang eyaletinin Wuzhen kentinde düzenlenen Yüzen Fener Festivali, 21 gün süresince renkli fenerler, sokak şölenleri ve su pazarlarıyla ziyaretçileri ağırlıyor.

TONGXİANG, 24 Ocak (Xinhua) -- Çin'in doğusunda yer alan Zhejiang eyaletinin Wuzhen kentinde perşembe günü başlayan ve 21 gün sürecek olan Yüzen Fener Festivali, rengarenk fenerlerin yanı sıra sokak şölenleri, su pazarları ve somut olmayan kültürel miras ögeleriyle ziyaretçileri ağırlıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
img

Ceyda Düvenci ve Nejat İşler de ifadeye çağrıldı
img

Para havalesi ve faturalarda yeni uygulama devreye girdi
img

Özel'in paylaştığı "Bilirkişi raporu" doğru mu? Bakan Tunç topa girdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bolu'daki yangın faciasında 12. kattan atlamıştı! Şevval'in son görüntüleri yürek sızlattı

Şevval'in son görüntüleri yürek sızlattı
Faciadan camdan atlayarak kurtulan baba, yitirdiği eşi ve çocuklarını gözyaşları içinde uğurladı

Özel izinle geldi, eşi ve çocuklarını gözyaşları içinde uğurladı
Halil Konakcı, Ümit Özdağ'ın tutuklanması sonrası yaptığı yorumla tepki çekti

Ümit Özdağ'ın tutuklanması sonrası yaptığı yorumla tepki çekti
Bir dönem ekranlarda fırtına gibi esen Türk oyuncu, markette çalışıp evlere temizliğe gidiyor

Bir dönem ekranların aranan ismi şimdi evlere temizliğe gidiyor
Birbiriyle yakınlaşan gençler bir kadın tarafından uyarılınca ortalık karıştı

Yakınlaşan gençleri uyaran kadının sözleri ortalığı karıştırdı
Trump, tarihin en büyük sınır dışı operasyonunu başlattı

Tarihin en büyük sınır dışı operasyonu başladı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.