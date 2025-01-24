Çin'de Yüzen Fener Festivali Başladı

TONGXİANG, 24 Ocak (Xinhua) -- Çin'in doğusunda yer alan Zhejiang eyaletinin Wuzhen kentinde perşembe günü başlayan ve 21 gün sürecek olan Yüzen Fener Festivali, rengarenk fenerlerin yanı sıra sokak şölenleri, su pazarları ve somut olmayan kültürel miras ögeleriyle ziyaretçileri ağırlıyor.