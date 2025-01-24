Çin'de Yüzen Fener Festivali Başladı
Zhejiang eyaletinin Wuzhen kentinde düzenlenen Yüzen Fener Festivali, 21 gün süresince renkli fenerler, sokak şölenleri ve su pazarlarıyla ziyaretçileri ağırlıyor.
TONGXİANG, 24 Ocak (Xinhua) -- Çin'in doğusunda yer alan Zhejiang eyaletinin Wuzhen kentinde perşembe günü başlayan ve 21 gün sürecek olan Yüzen Fener Festivali, rengarenk fenerlerin yanı sıra sokak şölenleri, su pazarları ve somut olmayan kültürel miras ögeleriyle ziyaretçileri ağırlıyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel