Çin'de Ortalama Yaşam Süresi 79,25 Yıla Ulaştı

Güncelleme:
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Başkanı Lei Haichao, 2025'e kadar ortalama yaşam süresinin 79,25 yıla yükseleceğini açıkladı. Ayrıca, 15. Beş Yıllık Plan döneminde yaşam süresinin 80 yıla çıkarılması hedefleniyor. Ülkede çocuk bakım desteği ve yaşlılara yönelik hizmetlerin kapsamının genişletildiği vurgulandı.

BEİJİNG, 7 Mart (Xinhua) -- Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Başkanı Lei Haichao, Çin'de ortalama yaşam süresinin 2025 yılı itibarıyla 79,25 yıla ulaştığını, bu rakamın da 2020 yılına kıyasla 1,32 yıl artış anlamına geldiğini söyledi.

Lei cumartesi günü devam eden Ulusal Halk Kongresi'nin 14. dönem dördüncü oturumu çerçevesinde düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, 15. Beş Yıllık Plan döneminde (2026-2030) halkın ortalama yaşam süresini 80 yıla çıkarmayı planladıklarını belirtti.

Lei, üç yaşın altındaki bebekleri olan 33 milyondan fazla Çinli ailenin, çocuk bakım desteğinden faydalandığını da kaydetti.

Sivil İşler Bakanı Lu Zhiyuan ise orta ve ağır engelli yaşlılara yönelik yaşlı bakımı hizmet kuponlarından 892.000 kişinin faydalandığını ve bu yıl başından bu yana toplam 1,72 milyar yuan (yaklaşık 249 milyon ABD doları) tutarında kuponun kullanıldığını söyledi.

Yaşlılar için topluluk temelli evde bakım hizmetlerinin kapsamının genişletildiğini kaydeden Lu, ülke genelindeki yaşlılara yönelik 80.000 yemek merkezinin her gün 3 milyondan fazla yaşlıya hizmet vererek onların düzenli yemeklere ulaşmalarına yardımcı olduğunu söyledi.

Yaşlılara doğrudan profesyonel bakım hizmeti sunmak amacıyla toplam 495.000 evde bakım yatağı kurulduğunu kaydeden Lu, özel ihtiyaç sahibi yaşlıların ikamet ettiği 2,24 milyon ailenin evlerinde tadilat çalışmaları yürütülerek, yaşam alanlarının daha erişilebilir hale getirildiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua
