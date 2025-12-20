Haberler

Çin'de uydu konumlama sistemlerinin sinyal bozucu müdahaleye uğradığı iddia edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nancing şehrinde 17 Aralık'ta meydana gelen sinyal bozucu müdahale sonucu, GPS ve BeiDou sistemlerinde kayıplar yaşandı. Taksi ve yemek siparişi gibi hizmetler kullanılamaz hale gelirken, büyük konum hataları tespit edildi.

Çin'in doğusundaki Ciangsu eyaletinin idari merkezi Nancing şehrinde, uydu konumlama sistemlerine yönelik sinyal bozucu müdahale sonucu bu sistemlere bağlı servislerin belirli süre kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

???????Nancing Uydu Uygulamaları Endüstri Birliğinden yapılan açıklamaya göre, şehirde 17 Aralık'ta, aralarında ABD'nin GPS ve Çin'in BeiDou ağlarının da olduğu uydu konumlama sistemlerinde 16.00-22.00 saatleri arasında "sistemik bir anomali" yaşandı.

Şehirde uydu konumlama sistemlerine bağlı uygulamalarda büyük ölçekli konum sapmaları ve veri kayıpları meydana gelirken, bunlara bağlı taksi çağırma, yemek siparişi ve dron kumandası gibi hizmetler kullanılamaz hale geldi.

Söz konusu zaman dilimi içinde taksi çağırma siparişleri yüzde 60, yemek siparişleri ise yüzde 40 azalırken, mobil ulaşım uygulamalarında 50 kilometreyi aşan konum hataları görüldü.

Açıklamada, yapılan teknik analizlerde müdahalenin özellikle BeiDou ve GPS sistemlerinin sivil frekans bantlarına yöneldiği ve kullanıcıların konum sinyallerine doğru şekilde ulaşmasını engellediğine dikkat çekilerek, kesintinin hedefe yönelik, güçlü bir sinyal bozucu müdahale sonucu olduğu ileri sürüldü.

Öte yandan, müdahaleyi hangi kuruluş veya grubun, hangi motivasyonla yapmış olabileceğine dair değerlendirme yapılmazken, olaya ilişkin henüz adli soruşturma başlatılmadı.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
Savcılığa ifade veren Sadettin Saran'dan ilk açıklama: Suç işlemedim

Sadettin Saran'dan olay yaratacak ilk sözler: Başkaları gibi kaçmayız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe maç fazlasıyla liderliğe oturdu

Fenerbahçe maç fazlasıyla liderliğe oturdu
Kübra Par, Alevilerle ilgili sözlerinden dolayı özür diledi

Kübra Par, Alevileri ayaklandıran sözleri için geri adım attı
Sadettin Saran serbest bırakıldı

İfadeye çağrılan Sadettin Saran için karar
Bakan Kurum duyurdu! İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne geçerli başvuru sayısı

Bakan Kurum duyurdu! İşte 500 bin konutta geçerli başvuru sayısı
Fenerbahçe maç fazlasıyla liderliğe oturdu

Fenerbahçe maç fazlasıyla liderliğe oturdu
UEFA'dan Galatasaray'a ceza

UEFA'dan Galatasaray'a çifte ceza
Oğlunun gözü önünde amcasının kızları tarafından darbedildi

Kuzen dehşeti! Amcasının kızları tekme ve yumruklarla saldırdı
Fenerbahçe'de iki yıldız Beşiktaş derbisinde yok

Fenerbahçe'de iki yıldız Beşiktaş derbisinde yok
Hande Sarıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü: İki cihanda elim yakanda Akif, anlatacaksın!

Hande Sarıoğlu ateş püskürdü: İki cihanda elim yakanda Akif!
Biri bu rezalete dur desin: Yayını izleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

Rezilliğe bakın: Yayını izleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
2.5 saat ifade veren Sadettin Saran'a yöneltilen suçlamalar

İşte 2.5 saat ifade veren Sadettin Saran'a yöneltilen suçlamalar
Tutuklanan ünlü spiker Ela Rümeysa Cebeci, yeniden adliyede

Tutuklanan ünlü spiker Ela Rümeysa Cebeci yeniden adliyede
Bakan Yumaklı'dan atama bekleyenlere net mesaj

Bakan Yumaklı'dan atama bekleyenlere net mesaj
title