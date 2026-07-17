Haberler

Çin, 10 Milyon Kilovatlık Enerji Santrali İçin İlk Yapay Zeka Destekli Akıllı İşletme Modelini Tanıttı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin, 10 milyon kilovatlık hidroelektrik, rüzgar ve güneş enerjisi santrali için ilk yapay zeka destekli akıllı işletme modelini tanıttı. Bu model, büyük ölçekli temiz enerji santrallerinin işletilmesinde yapay zekanın kullanımının önünü açıyor.

CHENGDU, 17 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde yüksek rakımlı, dağa oyulmuş bir mahzende kurulu akıllı bilgi işlem merkezi, 17 Mart 2026.

Çin perşembe günü 10 milyon kilovatlık entegre hidroelektrik, rüzgar ve güneş enerjisi santrali için ilk yapay zeka destekli akıllı işletme modelini tanıttı. Böylelikle büyük ölçekli temiz enerji santrallerinin işletilmesi konusunda da yapay zekadan yararlanmanın önü açılmış oldu. (Fotoğraf: Yalong Nehri Hidroelektrik Geliştirme Limited Şirketi/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua
İstanbul'da toplu ulaşıma zam

İstanbul'da toplu ulaşıma zam! İşte yeni fiyat tarifesi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Biri 28, diğeri 25 yaşındaydı! Karı-koca yan yana defnedildi

Biri 28, diğeri 25 yaşındaydı! Karı-koca yan yana defnedildi
Kelechi Iheanacho resmen Bursaspor'da

İnanılmaz! Bursaspor dünyaca ünlü golcüyü resmen kadrosuna kattı

Oğuzhan Uğur'un gözaltına alınmasının ardından babası emekli Albay Hasan Atilla Uğur yeniden gündeme geldi

Oğuzhan Uğur gözaltına alındı, babası yeniden gündeme geldi
13 yaşındaki kızını kavurucu sıcakta aç, susuz çite zincirleyen anne çocuk istismarıyla suçlandı

Böyle anne olmaz olsun! Evladına yaptıkları vicdanları sızlattı

13 yaşında başladı! Göğüsleri vücut ağırlığının dörtte birine ulaştı

13 yaşında başladı! Göğüsleri vücut ağırlığının dörtte birine ulaştı
Biri 103 diğeri 100 yaşında! Uzun ömrün sırrı bu 3 besinde saklı

Biri 103 diğeri 100 yaşında! Uzun ömrün sırrı bu 3 besinde saklı
Galatasaray'dan Greenwood ve Trossard'ı gölgede bırakacak 100 milyon Euro'luk transfer

Greenwood ve Trossard'ı gölgede bırakacak 100 milyonluk dev transfer