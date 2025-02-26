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Çin'de Tekne Kazasında 2 Ölü, 14 Kişi Kayıp

Çin'de Tekne Kazasında 2 Ölü, 14 Kişi Kayıp
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Hunan eyaletinde bir yolcu teknesinin atık petrol toplama gemisiyle çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 14 kişiye ise henüz ulaşılamadı. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

CHANGSHA, 26 Şubat (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinde bir yolcu teknesiyle bir atık petrol toplama gemisinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 14 kişiye ise henüz ulaşılamıyor.

Eyalet yetkilileri, çarşamba günü düzenledikleri basın toplantısında arama kurtarma çalışmalarına aralıksız devam edildiğini belirtti. Salı sabahı Huaihua kentinin Qinglang kasabasındaki Yuanshui Nehri'nde meydana gelen kazada teknedeki 19 kişi suya düşmüştü. Sudan kurtarılan 3 kişinin durumlarının stabil olduğu bildirildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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