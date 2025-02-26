Çin'de Tekne Kazasında 2 Ölü, 14 Kişi Kayıp

CHANGSHA, 26 Şubat (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinde bir yolcu teknesiyle bir atık petrol toplama gemisinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 14 kişiye ise henüz ulaşılamıyor.

Eyalet yetkilileri, çarşamba günü düzenledikleri basın toplantısında arama kurtarma çalışmalarına aralıksız devam edildiğini belirtti. Salı sabahı Huaihua kentinin Qinglang kasabasındaki Yuanshui Nehri'nde meydana gelen kazada teknedeki 19 kişi suya düşmüştü. Sudan kurtarılan 3 kişinin durumlarının stabil olduğu bildirildi.