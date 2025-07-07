Çin'de Tekne Kazası: 2 Ölü, 27 Kurtarıldı

CHANGSHA, 7 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinde cumartesi öğleden sonra meydana gelen tekne kazasında 2 kişi hayatını kaybederken 27 kişi ise kurtarıldı.

Zixing ilçesindeki Dongjiang Gölü'nde saat 16.30 sıralarında yaşanan kazada, 40 kişi kapasiteli bir tekne alabora oldu. Teknede bulunan 29 kişi suya düştü.

Yapılan ön incelemeler kaza sırasında bölgede, saniyede 30 metre hıza ulaşan ani bir rüzgarın etkili olduğunu gösterdi.