Çin'de Tekne Kazası: 2 Ölü, 27 Kurtarıldı

Çin'de Tekne Kazası: 2 Ölü, 27 Kurtarıldı
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Hunan eyaletinde meydana gelen tekne kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi kurtarıldı. 40 kişilik tekne alabora oldu ve 29 kişi suya düştü. Rüzgarın etkili olduğu belirtiliyor.

CHANGSHA, 7 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinde cumartesi öğleden sonra meydana gelen tekne kazasında 2 kişi hayatını kaybederken 27 kişi ise kurtarıldı.

Zixing ilçesindeki Dongjiang Gölü'nde saat 16.30 sıralarında yaşanan kazada, 40 kişi kapasiteli bir tekne alabora oldu. Teknede bulunan 29 kişi suya düştü.

Yapılan ön incelemeler kaza sırasında bölgede, saniyede 30 metre hıza ulaşan ani bir rüzgarın etkili olduğunu gösterdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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