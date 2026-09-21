Çin'de Şıncın eski Belediye Başkanı Çin Veycong yolsuzluk şüphesiyle soruşturuluyor

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Çin'in en büyük kentlerinden biri olan, Huawei, SMIC, BYD, Foxconn ve Tencent gibi ülkenin önde gelen teknoloji şirketlerine ev sahipliği yapan Şıncın'ın eski Belediye Başkanı Çin Veycong hakkında yolsuzluk soruşturması başlatıldığı bildirildi.

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Disiplin İnceleme Komisyonu ile Ulusal Denetleme Komisyonundan yapılan ortak açıklamada, Çin'in "ciddi disiplin ve kanun ihlalleri" şüphesiyle soruşturulduğu belirtildi.

Açıklamada soruşturmaya konu olan iddialara ilişkin detay paylaşılmasa da bu tür soruşturmalarda "disiplin ve kanunları ihlalleri" ifadesi, yolsuzluk şüphesi veya suçlamasına işaret ediyor.

Çinghua Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümünden mezun olan Çin, kariyerinin büyük bölümünde Çin Ulusal Petrol Şirketinde (CNPC) çalıştı.

Çin 2019'da CNPC'de genel müdür yardımcısı iken Guangdong eyaletine vali yardımcısı olarak atandı. Mayıs 2021'de Şıncın Belediye Başkanı ve Komünist Parti Sekreteri Yardımcısı olan Çin, ağustos ayında yerine atama yapılana dek bu görevlerini sürdürdü.

Çin, böylece eski Guangdong Komünist Partisi Sekreteri Ma Şingrui ve eski Guancou Komünist Parti Sekreteri Guo Yonghang'ın ardından eyalette yolsuzluk soruşturması geçiren üçüncü üst düzey yetkili oldu.

"Çin'in silikon vadisi"

"Çin'in silikon vadisi" olarak anılan, teknoloji endüstrilerinin yoğunlaştığı bir merkez olan Şıncın kenti, telekomünikasyon ve teknoloji donanımları üreticisi Huawei, çip üreticisi SMIC, elektrikli araç üreticisi BYD, elektronik ürün imalatçısı Foxconn ve internet devi Tencent gibi ülkenin en büyük şirketlerinden bazılarına ev sahipliği yapıyor.

İnci Nehri Deltası'nda Hong Kong'a komşu konumdaki Şıncın'ın nüfusu 1980 yılında yaklaşık 30 binken, Dıng Şiaoping liderliğindeki Çin hükümetinin 1978'den itibaren uyguladığı dışa açılma politikasının pilot bölgesi ve başlangıç noktası olarak zaman içinde ülke içinden ve dışından yatırımlarla büyüdü.

Metropol nüfusu 18,2 milyona ulaşan Şıncın, Şanghay ve Pekin'in ardından Çin'in en kalabalık üçüncü kenti konumunda bulunuyor.

Şıncın, bu yıl, Pasifik kuşağındaki 21 ekonominin oluşturduğu Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak.

Kaynak: AA