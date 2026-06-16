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Çin'in güneyinde şiddetli sağanak nedeniyle çok sayıda uçak seferinin iptal edildi

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Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde mevsimsel yağışların yol açtığı şiddetli sağanak nedeniyle Baiyün ve Bao'an uluslararası havalimanlarında yüzlerce uçuş iptal edildi, 13 binden fazla kişi tahliye edildi.

Çin'in güneyinde mevsimsel yağışların yol açtığı şiddetli sağanak nedeniyle Guangdong eyaletindeki iki büyük uluslararası havalimanında çok sayıda uçak seferinin iptal edildiği bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, eyaletin idari merkezi Guanco şehrinin Baiyün Uluslararası Havalimanı'nda 90'dan fazla uçuş, en büyük şehri Şıncın'ın Bao'an Uluslararası Havalimanı'nda ise 155'ten fazla uçuş iptal edildi.

Şiddetli sağanak çok sayıda uçuşta da gecikmeye yol açtı. Zamanında kalkış oranı Baiyün'de yüzde 79'a, Bao'an'da ise yüzde 46'ya kadar geriledi.

Güney Asya'da muson mevsiminin başladığı haziran ayında görülen cephesel yağışlar, Çin'in güneyindeki Guandong eyaleti ile Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'ni yoğun etkiliyor.

Çin Devlet Sel Kontrol ve Kuraklık Yardım Merkezi, sel tehlikesi nedeniyle bu iki bölgede alarm seviyesini 4. dereceden 3. dereceye yükseltti.

Guangdong'da 13 binden fazla kişi tahliye edildi

Guangdong'da sel tehlikesi bulunan bölgelerde yaşayan 13 binden fazla kişi tahliye edildi. Yetkililer dağlardan gelen ani su baskınlarına ve şehirlerdeki kanalizasyon sistemleri taşmasına karşı uyarılar yayınladı.

Guangşi'de demir yolu hizmetleri bazı bölgelerde durduruldu, bazı bölgelerde ise yeni rota düzenlemeleri yapıldı.

Haynan Adası'nı ana karaya bağlayan feribot aktarmalı iki tren hattında seferler durduruldu.

Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi, İnci Nehri Deltası ve Guangşi kıyılarında 250-350 milimetreye kadar ulaşan yoğun yağışların süreceği uyarısında bulundu.

Kaynak: AA / Emre Aytekin
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