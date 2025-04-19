Çin'de Reşit Olmayan Çocuklara Yönelik Zararlı İçerikler Engelleniyor

BEİJİNG, 19 Nisan (Xinhua) -- Çin'de reşit olmayan çocuklarla ilgili yasadışı ve zararlı içerik yayımlayan 11.000'den fazla çevrimiçi hesaba bu yılın başından bu yana cezai yaptırımlar uygulandı.

Çin Siber Uzay İdaresi'nden cuma günü yapılan açıklamaya göre söz konusu hesapların yasa dışı faaliyetleri genellikle çocuklara yönelik gülünç taklitler, alay, tıklama tuzağı, trolleme veya yanıltıcı içerik şeklinde gerçekleşiyor. Açıklamada bu eylemlerin, çocukların özgür iradesini hiçe sayarak onları istismar ettiği ve kişiliklerinden çıkar sağlamayı hedeflediği belirtildi.

İdare, siber uzay otoritelerinin denetimi sonucunda ihlallerin ciddiyetine göre bu hesapların çevrimiçi yorum yapmasının engellendiğini ve para kazanma özelliklerinin kapatıldığını belirtti.

İdare, çocukların refahını en üst düzeyde korumak için siber alan yetkililerinin, internet platformlarını yasadışı içerik ve hesaplara karşı sıkı önlemler almaya yönlendireceklerini ve ilgili yasa dışı ve suç faaliyetlerine yönelik baskıyı artırmak için kamu güvenliği organlarıyla birlikte çalışacaklarını sözlerine ekledi.