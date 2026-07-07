Albüm: Çin'in Guangxi Bölgesinde Selin Ardından Bölgeye Kurtarma Ekipleri Sevk Edildi
Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde rekor düzeydeki yağışların yol açtığı sellerde 4 kişi hayatını kaybetti, 8 kişiden haber alınamıyor.
HENGZHOU, 7 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin merkezi Nanning'de etkili olan rekor düzeydeki yağışların yol açtığı seller nedeniyle salı günü saat 10.00 itibarıyla 4 kişi hayatını kaybederken, 8 kişiden ise haber alınamıyor.
Sel önleme ve afet yardım çalışmalarına ilişkin düzenlenen basın toplantısında, bölgedeki yağış miktarının 24 saatlik ölçümlerde rekor seviyeye ulaştığı belirtildi.
Öte yandan can kayıpları ve kayıp vakalarının tamamının Hengzhou'da meydana geldiği bildirildi.
Kaynak: Xinhua