Çin'de Okyanus Sanitasyon İstasyonu Hizmete Girdi

ÇEKİM TARİHİ: 29 Şubat 2024

1. Mekanik sanitasyon gemisinin çeşitli görüntüleri

Çin'in güneydoğusundaki Xiamen kıyı kenti, 1994 yılında ülkede ilk okyanus sanitasyon istasyonunun kurulmasına liderlik ederek, denizde sürüklenen atıklarla mücadelede önemli bir aşama kaydetti.

30 yılı aşkın süre boyunca geliştirilen bu okyanus istasyonunda an itibarıyla üç sanitasyon güvertesi, sekiz mekanik sanitasyon gemisi, 48 sanitasyon teknesi ve 160'tan fazla personel bulunuyor.

İstasyonun başlangıçta 62 kilometrekare olan deniz operasyon alanı ise 230 kilometrekareye ulaştı.

"Şu an üzerinde bulunduğumuz gemi, denizde sürüklenen atıkları toplamak üzere özel tasarlandı. Toplanan atıklar, yakılarak elektrik üretilmesi için elektrik santrallerine aktarılacak."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Xiamen kentinden bildiriyor. (XHTV)