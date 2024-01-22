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Çin'de heyelan faciası! 18 hane toprak altında kaldı, 47 kişiye ulaşılamıyor

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Çin'in güneybatısındaki Yünnan eyaletinde bir köyde meydana gelen heyelanda 47 kişinin toprak altında mahsur kaldığı bildirildi.

Çin'in güneybatısındaki Yünnan eyaletinde bir köyde meydana gelen heyelanda 47 kişinin toprak altında mahsur kaldığı bildirildi. Kurtarma ekipleri, köyde yaşayan 500'den fazla kişiyi tahliye ederken kayıpları arama çalışmaları sürüyor.

18 HANE TOPRAK ALTINDA KALDI

Devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre, Caotong şehrinin Cınşiong ilçesine bağlı Liangşui köyünde sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Heyelanda köydeki 18 hane toprak altında kalırken burada yaşayan 47 kişiden haber alınamıyor.

Çin'de köyde meydana gelen heyelanda 47 kişi mahsur kaldı

KAYIPLARI ARAMA ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR

Kurtarma ekipleri, köyde yaşayan 500'den fazla kişiyi tahliye ederken kayıpları arama çalışmaları sürüyor.

Çin'de köyde meydana gelen heyelanda 47 kişi mahsur kaldı

Kaynak: AA / Güncel

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