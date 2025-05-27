Çin'de kimya fabrikasında patlama: 5 ölü, 19 yaralı

Çin'de kimya fabrikasında patlama: 5 ölü, 19 yaralı
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Çin'de kimya fabrikasında patlama: 5 ölü, 19 yaralı
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Çin'in Shandong eyaletinde bulunan kimya fabrikasında meydana gelen şiddetli patlamada 5 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Bir işçinin patlamadan kaçmak için hızla koştuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Çin'in Shandong eyaletindeki bir kimya fabrikasında meydana gelen şiddetli patlamada 5 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Korkunç anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

KİMYA FABRİKASINDA PATLAMA

Çin'in doğusundaki Shandong eyaletine bağlı Gaomi kentinde bulunan Shandong Youdao Kimya şirketine ait tesiste patlama meydana geldi.

5 ÖLÜ, 19 YARALI

Bölgeden alev topu ve yoğun duman yükselirken, fabrikaya 232 acil durum görevlisi sevk edildi. Çin devlet medyası, 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 19 kişinin de yaralandığını aktardı.

PATLAMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Görgü tanıkları, patlamanın şiddetiyle fabrikadan 3 kilometre uzaklıkta bir deponun camlarının kırıldığını belirtti. Şirket, pestisitlerin yanı sıra tıbbi amaçlı kimyasallar üretiyor. Güvenlik kamerasına yansıyan anlarda, patlamayla birlikte tanklardan birinin havaya uçtuğu, yan taraftaki bir tankta bulunan işçinin can havliyle kaçıştığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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