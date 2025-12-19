Haberler

Çin'in Heilongjiang Eyaletinde Kar Fırtınasına Karşı Kırmızı Alarm Verildi

Çin'in Heilongjiang Eyaletinde Kar Fırtınasına Karşı Kırmızı Alarm Verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Heilongjiang eyaleti meteoroloji gözlemevi, yoğun kar yağışı ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle en yüksek düzeyde kırmızı alarm verdi. Kar yağışının 20 milimetreyi aşması ve 15-25 santimetre kar birikimi bekleniyor.

HARBİN, 19 Aralık (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin meteoroloji gözlemevi, cuma günü saat 11.45'te kar fırtınasına karşı Çin'in dört aşamalı uyarı sisteminde en yüksek seviye olan kırmızı alarm verdi.

Wudalianchi ve Nenjiang kentlerindeki bazı çiftliklerde son 9 saat içerisinde kar yağışı 18,3 milimetreye ulaştı. İki kentte önümüzdeki saatlerde 6-8 milimetre arasında daha kar yağışı beklenirken, 12 saatlik süre içerisinde ise toplam kar yağışının 20 milimetreyi aşacağı belirtildi.

Aynı süre içerisinde yeni kar yağışı ile kar birikiminin 15-25 santimetreye ulaşması bekleniyor.

Yetkililer, yoğun kar yağışının saniyede 17,1 metreye varan şiddetli rüzgarlarla birlikte geldiğini, bunun da kar fırtınasına ve görüş mesafesinin önemli ölçüde azalmasına neden olacağını belirtti. Bu durumun yollarda buzlanma ve kar birikmesine yol açarak trafiği aksatabileceği ve bazı bölümlerde tıkanmaların yaşanabileceği uyarısı da yapıldı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
İçişleri Bakanlığı: İzmit'te bulunan İHA, Rusya'ya ait

Kocaeli'de düşen İHA'nın ait olduğu ülke belli oldu
Tayvan'da metroda bıçaklı saldırı: Sis bombası atıp 3 kişiyi katletti

Ülke şokta! Önce sis bombası attı, sonra önüne geleni bıçakladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'de kaydedilen görüntüye bakın! İzleyenler inanamıyor

Türkiye'de kaydedilen görüntüye bakın! İzleyenler inanamıyor
Kokoreççi önünde kan donduran cinayet! Her şeyden habersiz sokakta yürümüş

Bu görüntülerden saniyeler sonra vahşice katledildi
Teröristlerin saldırısında ihmal davası! Jandarma komutanı beraat etti

Teröristlerin saldırısında ihmal davası! Jandarma komutanı için karar
Oyuncu Debbie Rush'u yıkan ölüm! Oğlu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncuyu yıkan ölüm! Oğlu 31 yaşında hayatını kaybetti
Türkiye'de kaydedilen görüntüye bakın! İzleyenler inanamıyor

Türkiye'de kaydedilen görüntüye bakın! İzleyenler inanamıyor
Ukrayna'nın Akdeniz'de Rusya'ya ait bir petrol tankerine İHA saldırısı düzenlediği iddia edildi

Savaşı tüm bölgeye yayacak saldırı! Binlerce kilometre uzakta vurdular
Afrika Uluslar Kupası'na giden Galatasaray'ın yıldızı kayıplara karıştı

Galatasaray'ın yıldızı kayboldu
Galatasaray'a 24'lük yıldız

Galatasaray'a 24'lük yıldız
Maydonoz Döner davasında tutuklu sanık kalmadı

Maydonoz Döner davasında kritik karar!
Feyza Civelek'in sabrı taştı! O iddialara karşı dava açıyor

Feyza Civelek'in sabrı taştı! O iddialara karşı dava açıyor
ABD'nin Sezar Yasası'nı yürürlükten kaldırmasına Türkiye'den peş peşe yorum

Trump'ın Türkiye'nin komşusu ile ilgili kararı, Ankara'yı sevindirdi
İlkokulda 8 öğrenciye cinsel istismarda bulunan öğretmene verilen ceza belli oldu

Öğrencilerine cinsel istismarda bulunan sapığın cezası belli oldu
Danla Bilic'in operasyon paylaşımına Sinan Akçıl'dan sert tepki

Operasyonla ilgili yaptığı paylaşımı görünce kendini tutamadı!
title