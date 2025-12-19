Çin'in Heilongjiang Eyaletinde Kar Fırtınasına Karşı Kırmızı Alarm Verildi

HARBİN, 19 Aralık (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin meteoroloji gözlemevi, cuma günü saat 11.45'te kar fırtınasına karşı Çin'in dört aşamalı uyarı sisteminde en yüksek seviye olan kırmızı alarm verdi.

Wudalianchi ve Nenjiang kentlerindeki bazı çiftliklerde son 9 saat içerisinde kar yağışı 18,3 milimetreye ulaştı. İki kentte önümüzdeki saatlerde 6-8 milimetre arasında daha kar yağışı beklenirken, 12 saatlik süre içerisinde ise toplam kar yağışının 20 milimetreyi aşacağı belirtildi.

Aynı süre içerisinde yeni kar yağışı ile kar birikiminin 15-25 santimetreye ulaşması bekleniyor.

Yetkililer, yoğun kar yağışının saniyede 17,1 metreye varan şiddetli rüzgarlarla birlikte geldiğini, bunun da kar fırtınasına ve görüş mesafesinin önemli ölçüde azalmasına neden olacağını belirtti. Bu durumun yollarda buzlanma ve kar birikmesine yol açarak trafiği aksatabileceği ve bazı bölümlerde tıkanmaların yaşanabileceği uyarısı da yapıldı.