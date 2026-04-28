Çin'de İşçi Bayramı Tatilinde Sınır Ötesi Seyahatlerin 2,25 Milyona Ulaşması Bekleniyor

1. ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

Çin'de 1 Mayıs İşçi Bayramı tatili boyunca sınır ötesi seyahatlerde büyük bir artış yaşanması bekleniyor. Çin Ulusal Göç İdaresi'nin salı günü yayımladığı verilere göre, ülkeye giriş ve çıkış yapan yolcu sayısının 2,25 milyona ulaşması, yoğunluğun zirve yaptığı günlerde ise bu rakamın 2,4 milyonu aşması bekleniyor.

1 Mayıs'ta başlayacak beş günlük tatil, turizm ve aile ziyaretlerine yönelik güçlü talep nedeniyle yılın en yoğun seyahat dönemlerinden biri olma özelliğini taşıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua
