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Çin'de Güz Ortası Festivali tatili sürerken Jurong kentinde temalı gösteri izlendi

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Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Jurong kentinde düzenlenen Güz Ortası Festivali temalı gösteri 25 Eylül 2026'da izlendi. Çin'de bu yıl 25 Eylül'e denk gelen Güz Ortası Festivali dolayısıyla üç günlük tatil devam ediyor.

BEİJİNG, 27 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Jurong kentinde düzenlenen Güz Ortası Festivali temalı gösteriyi izleyen insanlar, 25 Eylül 2026.

Çin'de, bu yıl 25 Eylül'e denk gelen Güz Ortası Festivali dolayısıyla üç günlük tatil devam ediyor. (Fotoğraf: Zhong Xueman/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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