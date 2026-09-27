Çin'de Güz Ortası Festivali tatili sürerken Jurong kentinde temalı gösteri izlendi

Çin'de Güz Ortası Festivali tatili sürerken Jurong kentinde temalı gösteri izlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Jurong kentinde düzenlenen Güz Ortası Festivali temalı gösteri 25 Eylül 2026'da izlendi. Çin'de bu yıl 25 Eylül'e denk gelen Güz Ortası Festivali dolayısıyla üç günlük tatil devam ediyor.
BEİJİNG, 27 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Jurong kentinde düzenlenen Güz Ortası Festivali temalı gösteriyi izleyen insanlar, 25 Eylül 2026.
Çin'de, bu yıl 25 Eylül'e denk gelen Güz Ortası Festivali dolayısıyla üç günlük tatil devam ediyor. (Fotoğraf: Zhong Xueman/Xinhua)
Kaynak: Xinhua