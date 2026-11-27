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SHANGHAİ, 27 Kasım (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai'da bulunan Fudan Üniversitesi'nde Ulusal Bilim ve Teknoloji Etiği Topluluğu kuruldu. Farklı disiplinlerden uzmanları bir araya getiren topluluk, sorumluluk duygusuyla yürütülen inovasyonu teşvik etmeyi ve etik yönetişimi güçlendirmeyi amaçlıyor.

Topluluğun ilk başkanı ve Çin Bilimler Akademisi üyesi Mei Hong, kuruluşun doğa bilimleri, mühendislik ve teknoloji ile beşeri ve sosyal bilimler alanlarındaki akademik çevreler arasında köprü görevi göreceğini söyledi. Topluluk, araştırma işbirliğini teşvik etmeyi ve kökleri Çin'de olan ve dünyaya açık bir bilim ve teknoloji etiğine yönelik bilgi ve uygulama sistemi inşa etmeyi hedefliyor.

Mei, topluluğun ayrıca etik normlar ve standartlar üzerinde çalışacağını, profesyonel danışmanlık sunacağını, eğitim ve öğretimi teşvik edeceğini, akademik dürüstlüğü destekleyeceğini ve uluslararası etkileşim ve işbirliğini güçlendireceğini ifade etti.

Yapay zekayla ilgili risklerden beyin-bilgisayar arayüzlerine ilişkin etik ikilemlere kadar yükselen teknolojilerin yarattığı karmaşık sorunlar, etik yönetişimin güçlendirilmesine duyulan ihtiyacı giderek artırıyor.

Topluluk, etik yönetişimine yönelik akademik desteği güçlendirmek amacıyla ulusal etik organının oluşturulmasını öngören 2022 tarihli ulusal yönerge çerçevesinde kuruldu.

Çin Sosyal Bilimler Akademisi Üniversitesi'nden Profesör Jiang Xiaojuan, "Topluluğun kurulması, etik yönetişim kurumsal sisteminin güçlendirilmesi yolunda önemli bir adım" dedi. Jiang, bunun akademik araştırmaları yönetişim uygulamalarıyla bütünleştirmeye yönelik yeni bir platform sağladığını söyledi.

Kaynak: Xinhua