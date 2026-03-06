Çin'de 3 emekli general danışma meclisi üyeliğinden çıkarıldı

Çin'de yakın zamanda üst düzeyde görevlerde bulunan 3 emekli generalin, danışma meclisi işlevini yerine getiren Çin Halk Siyasi Danışma Konferansındaki (ÇHSDK) üyeliklerine son verildiği bildirildi.

ÇHSDK Ulusal Komitesi, meclisin yıllık genel kurul toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, eski Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Han Veyguo, eski Merkezi Askeri Komisyon Lojistik Destek Dairesi Başkanı emekli Orgeneral Gao Cin ve eski Kara Kuvvetleri Siyasi Komiseri emekli Orgeneral Liu Ley'in meclis üyeliğinden çıkarıldığı belirtildi.

Generallerin üyeliklerinin sonlandırılmasına ilişkin herhangi bir gerekçe gösterilmezken kararın Çin'de son dönemde orduda yürütülen yolsuzluk soruşturmalarının uzantısı olduğu tahmin ediliyor.

2017 ila 2021 yıllarında Kara Kuvvetleri'nde görev yapan emekli Orgeneral Han, öncesinde Çin ordusunun 2016'daki reorganizasyonunda yeni oluşturulan Merkez Cephesi'nin ilk komutanı olmuş, 2017'de Çin Halk Kurtuluş Ordusunun (ÇHKO) kuruluşunun 90. yılında İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Curihı Eğitim Üssü'nde düzenlenen askeri törenin komutanlığını üstlenmişti.

2019 ila 2022'de Merkezi Askeri Komisyon Lojistik Destek Dairesi Başkanı olarak görev yapan emekli Orgeneral Gao ise, öncesinde Çin ordusunun 2016'daki reorganizasyonunda yeni oluşturulan, uzay, siber ve elektronik harpten sorumlu Stratejik Destek Gücü'nün ilk komutanı olmuştu.

2015 ila 2022 yıllarında Kara Kuvvetleri Siyasi Komiseri olan emekli Orgeneral Liu Ley ise daha önce Gansu eyaletinin idari merkezi Lancou ve Sincan Özerk Bölgesi askeri bölgelerinin siyasi komiserliğini yapmıştı.

Ordudaki yolsuzluk soruşturmaları

Çin'de silahlı kuvvetleri hedef alan yolsuzluk soruşturmaları kapsamında son 3 yılda çok sayıda üst düzey asker ordudan ve partiden ihraç edilmiş, meclis üyeliklerinden azledilmişti.

2023'te önce Çin Halk Kurtuluş Ordusunun stratejik caydırıcılık bakımından kritik nükleer silah ve uzun menzilli füzelerinden sorumlu Roket Kuvvetlerini ve ardından 2024'te askeri donatım ve modernizasyondan sorumlu Donanım Geliştirme Dairesini hedef alan soruşturmalar başlatılmıştı.

Soruşturmalar sonrası daha önce bu birimlerin komutanlıklarını yapan halef ve selef iki Savunma Bakanı Vey Fınghı ve Li Şangfu, ordudan ve partilerinden ihraç edilirken, rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlamasıyla yargılanmıştı.

Çin ordusunu yöneten Merkezi Askeri Komisyonun (MAK) Başkan Yardımcısı, Çin'in en kıdemli ikinci askeri konumundaki Orgeneral Hı Veydong ile Siyasi Çalışma Dairesi Direktörü Oramiral Miao Hua da haklarında yürütülen soruşturmalar nedeniyle ordudan ve partiden ihraç edilmişti.

Son olarak yine MAK Başkan Yardımcısı, Çin'in en kıdemli askeri konumundaki Orgeneral Cang Youşia ile Genelkurmay Başkanı Liu Cınli hakkında soruşturma başlatıldığı bildirilmişti.

Soruşturmalar, MAK üyelerinin yanı sıra kuvvet karargahları ve cephe komutanlıklarının başındaki isimlerin neredeyse tamamının tasfiyesine yol açmıştı.

En son 26 Şubat'ta aralarında görevdeki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Li Çiaoming'in olduğu 9 generalin yasama meclisi Çin Ulusal Halk Kongresi (ÇUHK) üyeliklerine son verilmişti.