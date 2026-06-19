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Albüm: Çin'in Fujian Kentinde Düzenlenen Ejderha Teknesi Yarışı Kıyasıya Mücadeleye Sahne Oldu

Albüm: Çin'in Fujian Kentinde Düzenlenen Ejderha Teknesi Yarışı Kıyasıya Mücadeleye Sahne Oldu
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Çin'in Fujian eyaletindeki Fuzhou kentinde, geleneksel Ejderha Teknesi Festivali kapsamında düzenlenen ejderha teknesi yarışları renkli görüntülere sahne oldu. Festival, Çinli şair Qu Yuan'ı anmak için her yıl kutlanıyor.

FUZHOU, 19 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletine bağlı Fuzhou kentinin Lianjiang ilçesinde Ejderha Teknesi Festivali kutlamaları kapsamında düzenlenen ejderha teknesi yarışları renkli görüntülere sahne oldu.

Geleneksel bir Çin bayramı olan Ejderha Teknesi Festivali, Savaşan Devletler Dönemi'nde (MÖ 475-221) yaşayan Çinli şair Qu Yuan'ı anmak için kutlanıyor.

Duanwu Festivali olarak da bilinen bu geleneksel bayram, Çin ay takviminin beşinci ayının beşinci gününde kutlanıyor. Festival, bu yıl 19 Haziran'a denk geldi.

Kaynak: Xinhua
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