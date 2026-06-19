Çin Demiryolları, Ejderha Teknesi Festivali Yoğunluğu İçin 1.000'i Aşkın Ek Sefer Planladı

BEİJİNG, 19 Haziran (Xinhua) -- Çin'de Ejderha Teknesi Festivali tatilinin ilk gününe denk gelen cuma günü, 19,73 milyon demiryolu seyahati yapılması bekleniyor.

Çin Devlet Demiryolları Grubu Limited Şirketi'nden yapılan açıklamada, seyahatlerde yaşanacak artışı karşılamak için 1.028 ek tren seferi düzenleneceği belirtildi.

Beijing, Guangzhou, Chengdu, Hangzhou ve Shanghai gibi kentlere yapılacak seyahatlerde yoğunluk beklendiğini kaydeden şirket, ülke genelindeki demiryolu yetkililerinin, bayram havasını pekiştirmek ve yolculara daha iyi bir yolculuk deneyimi sunmak amacıyla kültürel etkinlikler düzenlediğini ifade etti.

Açıklamaya göre, cuma günü yerel saatle 08.00 itibarıyla ülkenin resmi demiryolu rezervasyon platformu 12306 üzerinden tatil dönemi için toplam 51,59 milyon tren bileti satıldı.

Duanwu Festivali olarak da adlandırılan Ejderha Teknesi Festivali bu yıl cuma gününe denk geldi. Resmi tatil cuma günü başlayıp pazar günü sona erecek.

Kaynak: Xinhua