Çin'de Doksuri Tayfunu alarmı: 67 milyon dolarlık ekonomik kayıp

Çin'in doğusundan giriş yapan Doksuri Tayfunu, ülkenin kuzey bölgesini etkisi altına alarak şiddetli yağışlara neden oldu. Pekin'de kırmızı alarm verildi ve tayfunun eyalette yol açtığı ekonomik kaybın 67 milyon dolar olduğu açıklandı.

- Çin'de Doksuri Tayfunu alarmı

Fujian eyaletinde 67 milyon dolarlık ekonomik kayıp

PEKİN - Çin'in doğusundan dün giriş yapan Doksuri Tayfunu, ülkenin kuzey bölgesini de etkisi altına alarak şiddetli yağışlara neden olurken Pekin'de kırmızı alarm verildi. Tayfunun eyalette yol açtığı ekonomik kaybın 67 milyon dolar olduğu açıklandı.

Çin'e dün doğu kesimindeki Fujian eyaletinden giriş yapan Doksuri Tayfunu, bugün başkent Pekin'in de içinde bulunduğu kuzey kesimini etkisi altına aldı. Çin'i bu yıl vuran beşinci tayfun olan Doksuri Tayfunu, Pekin'in yanı sıra Hebei ve Shandong eyaletlerinde sağanak yağışlara yol açtı. Çin Meteoroloji İdaresi tarafından bugün yapılan açıklamada, Doksuri Tayfunu'nun şiddetinin zayıfladığı, ancak etkisinin devam edeceği belirtildi.

Pekin'de kırmızı alarm

Başkent Pekin ve Tianjin kentleri ile Shandong ve Hebei eyaletlerini kapsayan alanda yağışların 600 milimetreye kadar ulaşabileceği uyarısı yapılarak kırmızı alarm verildi. Pekin meteoroloji bürosundan bugün yapılan açıklamada, başkentte bu geceden itibaren başlayacak ve salı gününe kadar sürecek sağanak yağış uyarısında bulunuldu. Spor etkinlikleri iptal edildi ve turistik noktalar ile parklar kapatıldı.

Pekin Belediyesi'ne bağlı Sel Kontrol Departmanı tarafından yapılan açıklamada, kurtarma çalışmaları için 200 binin üzerinde personelin seferber edildiği bilgisini verilirken 3 binden fazla kişi güvenli noktalara tahliye edildi. Pekin'e komşu Hebei eyaletinde de meteorolojik afetlerle mücadele seviyesi 2'nci kademeye yükseltildi. Hebei'de, şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle kırmızı alarm verilirken, dağlık alanlarda olası toprak kaymalarına karşı bölge halkına uyarılarda bulunuldu.

Fujian eyaletindeki en şiddetli tayfun

Doksuri Tayfunu, ülkenin doğusundaki Fujian eyaletinde dün fırtına ve şiddetli yağışlara yol açmıştı. Doksuri'nin, Fujian eyaletini 2016 yılındaki Meranti Tayfunu'ndan bu yana etkileyen en şiddetli tayfun olduğu belirtildi. Fujian eyaletindeki 880 binin üzerinde kişinin yaşamını etkileyen tayfun nedeniyle 354 binden fazla kişinin tahliye edildiği ifade edildi. Tayfunun eyalette yol açtığı ekonomik kayıp ise 67 milyon dolar olarak açıklandı.