Çin'de Çay Hasadı Sezonu Başladı

CHONGQİNG, 13 Mart (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing belediyesine bağlı Fengjie ilçesinde yaklaşık 800 hektarlık alana sahip çay tarlalarında bahar hasadı sezonu başladı. Son yıllarda yerel yetkililer, çay ekim üslerinin inşasını ileriye taşıdı, teknik destekleri artırdı ve çay türlerine yönelik araştırmaları geliştirdi. Tüm bu çabalar, yerel çay sektörlerinin yüksek kaliteli gelişimine ve kırsal canlanmaya katkıda bulundu.