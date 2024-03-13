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Çin'de Çay Hasadı Sezonu Başladı

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Çin'in güneybatısındaki Chongqing belediyesine bağlı Fengjie ilçesinde yaklaşık 800 hektarlık alana sahip çay tarlalarında bahar hasadı sezonu başladı. Yerel yetkililerin çay ekim üslerinin inşasını ileriye taşıması, teknik destekleri artırması ve çay türlerine yönelik araştırmaları geliştirmesi, yerel çay sektörlerinin yüksek kaliteli gelişimine ve kırsal canlanmaya katkıda bulunuyor.

CHONGQİNG, 13 Mart (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing belediyesine bağlı Fengjie ilçesinde yaklaşık 800 hektarlık alana sahip çay tarlalarında bahar hasadı sezonu başladı. Son yıllarda yerel yetkililer, çay ekim üslerinin inşasını ileriye taşıdı, teknik destekleri artırdı ve çay türlerine yönelik araştırmaları geliştirdi. Tüm bu çabalar, yerel çay sektörlerinin yüksek kaliteli gelişimine ve kırsal canlanmaya katkıda bulundu.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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