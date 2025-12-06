Albüm: 27. Harbin Buz ve Kar Dünyası İçin Hazırlıklar Tüm Hızıyla Sürüyor
Çin'in Harbin kentinde düzenlenecek 27. Buz ve Kar Dünyası Festivali için hazırlıklar hızla devam ediyor. 10.000'den fazla işçi ve 1.000 makine ile festival alanı, önceki edisyonlardan daha büyük bir alanla 1,2 milyon metrekareye çıkarılacak.
HARBİN, 6 Aralık (Xinhua) -- Çin'in Harbin kentinde düzenlenen 27. Buz ve Kar Dünyası için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Çalışmalarda 10.000'den fazla işçi ve yaklaşık 1.000 makine görev alıyor. Festival alanının, önceki tüm edisyonların en büyüğü olacak şekilde 1,2 milyon metrekareye çıkarılması planlanıyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel