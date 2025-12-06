Albüm: 27. Harbin Buz ve Kar Dünyası İçin Hazırlıklar Tüm Hızıyla Sürüyor

HARBİN, 6 Aralık (Xinhua) -- Çin'in Harbin kentinde düzenlenen 27. Buz ve Kar Dünyası için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Çalışmalarda 10.000'den fazla işçi ve yaklaşık 1.000 makine görev alıyor. Festival alanının, önceki tüm edisyonların en büyüğü olacak şekilde 1,2 milyon metrekareye çıkarılması planlanıyor.