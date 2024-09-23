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Çin'de Asya'nın En Uzun Mağarasına Uluslararası Keşif Gezisi Başlıyor

Çin'de Asya'nın En Uzun Mağarasına Uluslararası Keşif Gezisi Başlıyor
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Çin'in Guizhou eyaletindeki Shuanghe Mağarası'na, Fransa, Portekiz ve Belçika gibi ülkelerden bilim insanlarının katılacağı 23. ortak uluslararası bilimsel keşif gezisi 7-24 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek. Keşifte, mağara kaynakları ve evrimi üzerine ek çalışmalar yapılacak.

GUİYANG, 23 Eylül (Xinhua) -- Çin, Fransa, Portekiz, Belçika ve diğer ülkelerden bilim insanları, Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde bulunan ve Asya'nın en uzunu olarak bilinen Shuanghe Mağarası'na düzenlenecek 23. ortak uluslararası bilimsel keşif gezisinin başlama töreni için Cuma günü mağaranın önünde bir araya geldi.

Keşif gezisi, 7-24 Ekim tarihlerinde düzenlenecek ve elde edilen sonuçlar 24 Ekim'de açıklanacak.

Önceki keşif gezilerinde, en eskisinin tarihi 100.000 yıl önceye dayanan, en yenisi ise birkaç yüz yıl önceye tarihlenen 44 farklı dev panda fosili bulunmuştu.

Bu fosiller, günümüzde Sichuan, Shaanxi ve Gansu eyaletlerinde bulunan dev pandaların bir zamanlar Guizhou eyaletinde de yaşadığını kanıtlıyor.

Guizhou Mağara Derneği Genel Sekreter Yardımcısı Zhou Wenlong, mağaraya yeni düzenlenecek keşif gezisinde mağara kaynaklarına ve mağaranın oluşum ve evrimine yönelik ek çalışmalar yürütüleceğini belirtti.

2023 yılında gerçekleştirilen ortak keşif seferinde elde edilen sonuçlara göre mağara ağında birbiriyle bağlantılı 107 açıklık bulunuyor ve 409,9 kilometre uzunluğa sahip mağara, Asya'da bilinen en uzun, dünyadaysa üçüncü en uzun mağara olarak öne çıkıyor. Mağara, dünyanın en uzun dolomit mağarası olarak da biliniyor.

Çin'de 30 yıldan fazla mağara keşfi deneyimine sahip Fransız mağara kaşifi Jean Bottazzi söz konusu araştırma keşfine başkanlık edecek. Bottazzi, Shuanghe Mağarası'nı ikinci evi olarak gördüğünü söylüyor.

Bottazzi, Çinli ve yabancı uzmanların 1980'lerin sonlarından itibaren mağarada gerçekleştirdikleri keşifler sayesinde mağaranın uzunluğunun sık sık güncellendiğini, çok sayıda mağara fosili ve canlı organizmanın ortaya çıkarıldığını ve zengin ve değerli bilimsel araştırma materyallerinin elde edildiğini ifade etti.

Bu yılki bilimsel keşif gezisinde mağara bölgesinin yönetiminden sorumlu Suiyang ilçesi, mağara jeoparkının tanıtımına yönelik olarak jeolojik bilimsel fotoğraf yarışması ve kısa video yarışması gibi faaliyetler düzenleyecek.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Portekiz Belçika Guizhou Güncel Fransa Çevre Dünya

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